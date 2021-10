Prix ​​des panneaux solaires en hausse d’un quart en 2 mois

« Il existe une demande refoulée de panneaux solaires. Le gouvernement devrait immédiatement évaluer le scénario de la chaîne d’approvisionnement internationale et reporter le plan d’introduction du BCD », a déclaré Das.

Les prix des panneaux solaires importés ont grimpé de 23% au cours des deux derniers mois depuis que la pénurie d’électricité en Chine a paralysé le calendrier de livraison des usines de fabrication. Le prix des panneaux solaires est coté à plus de 28 à 32 centimes le watt crête, contre 26 centimes avant la crise.

L’augmentation des prix « affecte négativement » la viabilité commerciale des projets où les panneaux doivent encore être achetés, ont déclaré les acteurs EPC qui importent des panneaux pour les développeurs.

Gautam Das, PDG d’Oorjan Cleantech, a déclaré : « Les prix des panneaux solaires ont augmenté de 2 à 3 roupies par watt crête au cours du dernier mois seulement. L’augmentation soudaine des prix aura un impact sur les publicités du contrat d’achat d’électricité (PPA) de plus de 20 paise par unité et les projets en cours d’exécution peuvent être financièrement non viables pour les investisseurs et/ou les consommateurs. »

La communauté mondiale a l’impression que la pénurie d’électricité due aux problèmes d’approvisionnement en charbon en Chine se poursuivra jusqu’en mars 2022. D’autre part, l’Inde prévoit d’introduire un droit de douane de base (BCD) de 40 % à partir du 1er avril 2022, sur les importations panneaux solaires. Ensemble, les deux problèmes aggraveront encore les problèmes pour les développeurs dont les projets ont déjà été retardés par Covid-19.

Le 13 octobre, les membres du conseil d’administration de la Chambre de commerce de l’Union européenne en Chine ont déclaré que les pénuries d’électricité s’étaient aggravées dans certaines villes et s’étaient atténuées dans d’autres. Ils ont prédit que les problèmes d’électricité dureraient jusqu’en mars 2022. Jusqu’à ce que suffisamment d’électricité soit en ligne, les usines chinoises risquent des arrêts inattendus et déstabilisants.

Puneet Goyal, co-fondateur de SunAlpha Energy, a déclaré que les fabricants de modules chinois ont cessé de s’engager sur la production ou la tarification des modules. Lorsqu’ils sont forcés (puisque nous devons proposer le prix à nos clients), les fournisseurs proposent des prix absurdement élevés entre 28 et 32 ​​cents le watt crête, contre 26 cents en juillet-août.

« Cela aura un impact sur les contrats à venir pour l’ensemble du secteur solaire, où les développeurs ne sont pas en mesure de prendre des décisions d’achat », a déclaré Goyal. « À l’avenir, nous nous attendons à ce que les frets chutent considérablement, passant des sommets de 8 000 $ à 9 000 $ par conteneurs équivalents de 40 pieds », a-t-il ajouté.

