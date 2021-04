Prix ​​des téléphones Sony 2021, date de sortie, baisse des cadeaux

L’Instagram russe de Sony vient de renverser les haricots sur les téléphones Sony 2021 – peut-être involontairement? Deux publications partagent les dates de lancement et les cadeaux associés aux Xperia 1 III et 5 III. Le site Sony.ru partage la tarification.Sony avait précédemment déclaré que cette information ne serait pas publiée avant des semaines.

Plus tôt cette semaine, Sony a lancé trois nouveaux téléphones dans sa gamme Xperia. Comme d’habitude, la société a fourni une tonne d’informations sur le matériel, tout en laissant de côté les deux plus grandes pièces du puzzle: le prix et la date de sortie. Sony a promis de donner cette information des semaines plus tard cet été.

Cependant, le compte Instagram officiel russe de Sony a partagé deux images qui fournissent la plupart des informations qu’il dit retenir. Au moment de la publication de cet article, ces images sont toujours en ligne ici et ici. De plus, le site Sony.ru donne les prix russes.

De toute évidence, les informations russes pour ces téléphones Sony 2021 peuvent être différentes dans d’autres pays. Néanmoins, cela nous donne un moyen détourné de deviner quand nous pourrons les obtenir, combien nous paierons et quels cadeaux pourraient être offerts.

Téléphones Sony 2021: les infos russes

Selon les informations, le Sony Xperia 1 III coûtera 99 990 roubles (~ 1308 $). Son lancement en Russie est prévu pour le 20 juillet 2021. Les précommandes en Russie viendront avec un ensemble d’écouteurs Sony WF-1000XM3, qui sont la véritable version sans fil des célèbres écouteurs WH-1000XM3 de Sony.

Pendant ce temps, le Sony Xperia 5 III coûtera 84 990 roubles (~ 1112 $). Sa date de lancement est légèrement plus tardive, le 3 août 2021. Le cadeau avec ce téléphone sera un ensemble d’écouteurs sans fil Sony WF-XB700 de milieu de gamme.

Encore une fois, nous n’avons aucune idée de la façon dont ces informations se traduiraient dans d’autres parties du monde. Cependant, il est clair que les téléphones seront dans la fourchette de 1000 $ + (ce qui était attendu) et ne seront probablement pas lancés avant le milieu de l’été. Les offres d’écouteurs gratuits peuvent également s’appliquer à d’autres régions du monde.

J’espère que nous aurons bientôt plus d’informations sur les lancements mondiaux de ces téléphones Sony 2021!