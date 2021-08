Prix ​​DOGE à 0,206 $ après un gain de 2,8% – Comment acheter DOGE ⋆ Crypto new media

Dogecoin a connu une tendance à la hausse constante au cours de la semaine dernière en raison des gains massifs sur l’ensemble du marché de la cryptographie. La performance symbolique de cette année a été phénoménale, et malgré une perte massive en mai, la pièce s’est battue pour maintenir les prix au-dessus de 0,20 $.

DOGE se négocie à 0,206 $ au moment de la rédaction après un gain de 2,8%.

Analyse des prix DOGE

Source : TradingView

Le prix du DOGE s’est maintenu à un niveau stable ces derniers jours, mais des incertitudes subsistent quant à l’évolution du prix de la pièce dans les semaines à venir. La pièce a défendu son prix au-dessus de 0,20 $, ce qui montre que les acheteurs ne vendent pas, en espérant que les prix augmenteront. La volatilité a également été modérée ; par conséquent, nous pourrions ne pas voir de gains ou de pertes massifs.

Si DOGE parvient à une tendance haussière, nous pourrions voir le jeton gagner pour atteindre plus de 0,25 $. Cependant, cela ne se produira que si les commerçants restent optimistes et accumulent leurs avoirs. De tels gains dépendront également fortement du soutien obtenu du marché plus large des crypto-monnaies.

D’un autre côté, DOGE pourrait également s’effondrer, étant donné qu’il se bat pour se maintenir au-dessus de 0,20 $. Nous verrons DOGE se déplacer pour retester les niveaux de 0,18 $ atteints il y a quelques semaines lorsqu’une baisse se produit. Si la baisse se poursuit et que DOGE recule en dessous de 0,16 $, les traders commenceront à se préparer à des ventes massives, ce qui pourrait déclencher de fortes baisses.

Kevin O’Leary, un éminent homme d’affaires canadien, a récemment attaqué dogecoin. Selon O’Leary, investir dans le meme coin était presque similaire au jeu en raison des risques inhérents auxquels les investisseurs étaient exposés. Il est allé plus loin en comparant dogecoin et d’autres projets de blockchain comme Solana et Ethereum, qui, contrairement à dogecoin, ont une grande valeur.

Cependant, la communauté DOGE aurait travaillé à l’amélioration de son réseau pour donner au jeton des cas d’utilisation plus réels et mettre la pièce meme sur la carte. Elon Musk a annoncé qu’il travaillait avec ces développeurs de dogecoins ; par conséquent, nous pourrions voir le dogecoin atteindre des niveaux plus élevés lorsque le projet sera amélioré.

Où acheter Dogecoin (DOGE)

Si vous souhaitez acheter DOGE, vous devez créer un compte d'échange de crypto-monnaie sur une plateforme de confiance et fiable. De plus, les frais de trading doivent être très compétitifs. Des fonctionnalités conviviales telles que le trading de copie et un compte de démonstration facilitent le trading de crypto pour les débutants.

