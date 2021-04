Prix ​​Dogecoin: Combien vous auriez si vous achetiez 1K $ DOGE il y a un an aujourd’hui

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) les prix continuent de grimper à mesure que le #Dogearmy augmente la crypto-monnaie.

Source: Margaret Jung / Shutterstock.com

Cela a permis à DOGE d’atteindre un sommet d’environ 45,0486 cents aujourd’hui. Maintenant, repensez à il y a un an lorsque la crypto ne se négociait que pour un maigre 0,19 cents (ou 0,0019). Si vous aviez investi 1000 $ dans DOGE à l’époque, vous seriez assis sur environ 237097,90 $ de Dogecoin maintenant.

C’est une énorme augmentation de votre investissement. Maintenant, décomposons-le pour voir combien vous auriez de Dogecoin à différents niveaux de prix.

10 $ de DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 5263,1579 jetons, qui ont une valeur de 2370,98 $ aujourd’hui. 100 $ de DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 52 631,5789 jetons, qui valent 23 709,79 $ aujourd’hui. 250 $ DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 131578,9473 jetons, au prix de 59274,47 $ aujourd’hui. 500 $ de DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 263 157,8947 jetons, qui ont une valeur de 118 421,05 $ aujourd’hui. 1000 $ de DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 526315,7895 jetons, qui valent 237097,90 $ aujourd’hui. 10000 $ de DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 5263157,8947 jetons, au prix de 2370978,95 $ aujourd’hui. 15000 $ de DOGE à 0,19 cents équivaudraient à 7.894.736.8421 jetons, qui ont une valeur de 3556.468,42 $ aujourd’hui.

Il est clair qu’investir dans DOGE il y a un an en vaudrait la peine aujourd’hui, mais c’est du recul. Que diriez-vous de sa valeur actuelle? Voici ce que Thomas Yeung d’InvestorPlace a dit à propos de son entrée sur Dogecoin alors que le prix était de 17 cents par jeton hier.

“Donc, au lieu de regarder la montée rapide de Dogecoin et de se demander,” est-il trop tard pour acheter “, pourquoi ne pas acheter 500 $ de Dogecoin et apprendre quelques leçons de Generation Reddit? Même si cela ne fait pas de vous un millionnaire, ce sera beaucoup plus amusant que de rester à l’écart.