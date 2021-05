Prix ​​Dogecoin pour retester les sommets de tous les temps, marché de la capture de pièces de monnaie Meme

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Dogecoin est apparu en 2013 comme une blague dans laquelle Jackson Palmer et Billy Markus l’ont fait pour parodier le développement d’altcoins en transformant l’image Web de Doge en crypto-monnaie. Bien qu’il ait été développé comme une blague, il a généré du bon sens, car son énorme stock et son faible coût fonctionnaient avec un contenu de conseils miniatures efficace via les médias en ligne.

C’est un complément à Luckycoin, qui est dérivé de Litecoin et utilise un calcul Scrypt. Dogecoin a de courtes portées carrées qui le rendent plus rapide que les autres blockchains. Il n’y a pas de limite à la réserve de pièces et par conséquent, la pièce peut être gonflée sans limites.

L’activité de valeur Dogecoin a limité les groupes de Bollinger sur le graphique de 12 heures à faire pression pendant plus de sept jours. Ce comportement se produit généralement lorsque les coûts subissent de longues périodes de stagnation qui prévalent en raison d’une forte instabilité. Par conséquent, la baisse du 19 mai, lorsque DOGE est passé de 0,50 $ à 0,21 $, semble avoir été anticipée par ce marqueur spécialisé.

Les groupes de Bollinger aident également à distinguer les situations économiques de surachat et de survente. Le coût de Dogecoin franchit récemment la bande inférieure, et la moyenne mobile de 100 sur douze heures a contenu la baisse, proposant une opportunité d’achat potentielle.

Nous avons vraiment besoin de liquidités et de coûts et parfois de volume pour essayer de comprendre la sécurité. Pour Dogecoin, il est en phase de reprise au sein d’un rallye précaire. De plus, c’est un bel arrangement de base dans le monde de la monnaie numérique », a précisé Katie Stockton, organisatrice et complice de supervision chez Fairlead Strategies, lors du dernier cours en ligne mensuel de Yahoo Finance Plus mercredi. Il a ajouté que la valeur dirige nos prédispositions à être haussières ou baissières sur une action ou un instrument d’échange pour cette situation, Dogecoin, dans une période aléatoire.

Ce niveau avait été un niveau d’obstruction antérieur et pourrait aider avec la moyenne mobile sur 20 jours, la ligne cyan dans le diagramme. Néanmoins, Musk est intervenu mercredi soir et a secoué les marchés de la cryptographie, tweetant que Tesla ne reconnaîtrait pas actuellement Bitcoin comme une livraison de ses véhicules électriques. Dogecoin et certains altcoins présumés avaient effectivement été mis aux enchères depuis que Musk est apparu sur Saturday Night Live il y a un week-end et a qualifié Dogecoin de «bousculade».

Si Elon Musk évalue comment apporter des modifications à Dogecoin pour accélérer les échanges et réduire les coûts, Dogecoin augmentera sans aucun doute son estime. Faire des attentes en matière de valeur cryptographique peut être problématique, en particulier compte tenu du coût fluctuant de Dogecoin. Heureusement, de nombreux spécialistes de la cryptographie ont montré leurs attentes en matière de valeur pour Dogecoin. Selon Digital Coin Price, Dogecoin pourrait coûter 1,5 $ avant la fin de 2025. Selon CryptoNewsZ, Dogecoin pourrait coûter 1,50 $. 1,07 USD avant la fin de 2021. Quoi qu’il en soit, les lecteurs devraient réfléchir à ces valeurs. attentes lorsque l’on considère d’autres facteurs.