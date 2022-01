Prix ​​du bitcoin : la répression brutale au Kazakhstan déclenche un crash mondial de la crypto-monnaie | Monde | Des nouvelles

Les manifestations au Kazakhstan ont provoqué une répression brutale du président soutenu par la Russie Kassym-Jomart Tokayev. Les autorités ont affirmé que les manifestants avaient décapité deux policiers, alors que le président Tokayev avait émis vendredi un ordre de tuer contre des manifestants violents. Ce chaos en cours a provoqué un effondrement spectaculaire du prix mondial du Bitcoin, le Kazakhstan abritant près d’un cinquième des mineurs de Bitcoin dans le monde.

Le président Tokayev aurait ordonné aux fournisseurs de télécommunications de bloquer l’accès à Internet le 6 janvier, jetant le chaos dans l’opération d’extraction de crypto-monnaie.

La panne d’Internet au Kazakhstan, le deuxième plus grand pays minier de bitcoins au monde, a réduit la quantité de puissance de calcul dédiée à la crypto-monnaie.

Jeudi, les prix du Bitcoin sont tombés en dessous de 42 000 $, marquant son point le plus bas depuis septembre 2020.

Larry Cermak, vice-président de la recherche sur le site de crypto-monnaie The Block, a déclaré que le hashrate de Bitcoin – la quantité de puissance de calcul pour l’exploitation minière – avait chuté de 12% après la panne d’électricité du Kazakhstan.

Un grand nombre de groupes miniers ont déménagé dans l’ancien État soviétique après la répression en Chine l’année dernière.

Cela survient alors que le président Tokayev a blâmé les gangs « terroristes » formés à l’étranger pour les manifestations antigouvernementales.

Dans une allocution télévisée vendredi, le président Tokayev a déclaré qu’il avait personnellement donné l’ordre de recourir à la force meurtrière sans sommation contre les manifestants.

Il a déclaré que jusqu’à 20 000 « bandits » avaient attaqué la capitale financière Almaty et détruisaient des biens de l’État.

Dans la nuit, une porte-parole de la police a déclaré que « des dizaines d’assaillants ont été liquidés » à Almaty.

Plus de 3.800 personnes ont été arrêtées, selon le ministère.

Les manifestations ont éclaté dimanche dans la province pétrolière de Mangistau, dans l’ouest du pays, après la levée du plafond du gaz de pétrole – que de nombreuses personnes utilisent pour faire fonctionner leurs voitures.

Les dirigeants du pays ont fait volte-face, mais les troubles n’ont fait que s’intensifier, conduisant à la pire violence jamais vue dans l’ancienne république soviétique en 30 ans d’indépendance.