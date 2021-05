Prix ​​du carburéacteur en hausse de 6,7 pc; Hausse des prix de l’essence et du diesel à venir

Les tarifs varient d’un état à l’autre en fonction de l’incidence des taxes locales.

Samedi, le prix du carburéacteur a augmenté de 6,7%, annulant les baisses de prix du mois dernier, tandis qu’une augmentation des prix de l’essence et du diesel pourrait être en marche alors que les prix internationaux se raffermissaient.

Le prix du carburant pour turbines d’aviation (ATF) a été augmenté de Rs 3,885 par kilolitre (kl), soit 6,7%, à Rs 61 690,28 par kl dans la capitale nationale, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État.

L’augmentation des prix intervient après deux cycles de réduction le mois dernier. Les prix ont été réduits de 3 pour cent le 1er avril, puis de 568,88 roupies par kl (1 pour cent) le 16 avril.

Pendant ce temps, les prix de l’essence et du diesel sont restés inchangés pour la 16e journée de samedi, mais les responsables de la compagnie pétrolière ont indiqué une augmentation des tarifs à court terme.

Malgré les inquiétudes quant à l’augmentation des cas de Covid-19 en Inde qui pèsent sur la demande, les prix du pétrole brut sur le marché international continuent d’augmenter en raison de la forte reprise de la demande américaine et de la faiblesse du dollar.

«Les prix sont en hausse continue depuis 4 jours (depuis le 27 avril)», a déclaré un responsable, ajoutant que le prix du pétrole brut à Dubaï avait augmenté de 2,91 USD le baril.

On s’attend à ce que les prix du pétrole brut sur le marché international restent fermes dans un proche avenir, exerçant une pression à la hausse, ont déclaré des responsables.

Les détaillants de carburant appartenant à l’État, IOC, BPCL et HPCL, qui sont censés réviser les tarifs quotidiennement en fonction du coût des intrants, ont gelé les tarifs après une réduction marginale des prix le 15 avril. Cela s’est produit alors que la campagne électorale au Bengale occidental atteignait son apogée.

L’essence coûte maintenant 90,40 Rs le litre à Delhi, tandis qu’un litre de diesel coûte 80,73 Rs.

La réduction du 15 avril de 16 paise le litre sur l’essence et de 14 paise sur le diesel était la quatrième réduction depuis le 24 mars. En quatre baisses depuis le 24 mars, le prix de l’essence a été réduit de 67 pais et le diesel de 74 paise.

Cette réduction par rapport à une augmentation de Rs 21,58 par litre du prix de l’essence depuis que le gouvernement a augmenté les droits d’accise en mars de l’année dernière. Les prix du diesel avaient augmenté de 19,18 Rs le litre.

Alors que les prix de l’essence et du diesel sont révisés quotidiennement, les tarifs ATF sont révisés le 1er et le 16 de chaque mois.

Les taxes centrales et nationales représentent 60 pour cent du prix de vente au détail de l’essence et plus de 54 pour cent du diesel. Le gouvernement de l’union prélève 32,90 roupies par litre d’accise sur l’essence et 31,80 roupies sur le diesel.

