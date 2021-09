Prix ​​du gaz domestique en hausse de 62%, pour frapper les industries utilisatrices, les consommateurs ; ONGC, gain de RIL

La hausse des prix coïncide avec l’accélération de la production de gaz dans les champs difficiles de Reliance Industries et du bloc KG-D6 en eau ultra-profonde de BP dans le bassin de Krishna Godavari et du gaz en eau profonde U1B d’ONGC situé dans le bloc KG-DWN 98/2 sur la cote est.

Le gouvernement de l’Union a augmenté le prix du gaz produit dans le pays de 62 % à 2,90 $ par million d’unités thermiques britanniques (mmBtu) alors que la baisse de la production dans le cadre d’une demande plus élevée augmentait les prix du gaz en Amérique du Nord et en Europe. Le prix plafond du gaz à produire à partir de gisements difficiles – qui ont une liberté de prix et de commercialisation plus élevée – a été relevé de 69 % à 6,13 $/mBtu.

Cette décision pourrait avoir des implications négatives pour les industries d’utilisation, notamment l’électricité et les engrais, pourrait faire grimper l’inflation et mettre à rude épreuve le compte courant du pays. Cela pourrait également avoir un impact sur les agriculteurs si le gouvernement n’augmente pas les subventions sur les engrais pour compenser la hausse des prix de l’urée et du DAP importés. Les unités de gaz de ville peuvent répercuter la hausse des prix sur les consommateurs.

Le prix du gaz domestique est lié au prix moyen pondéré de quatre références mondiales (États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Russie). Les prix spot du GNL aux États-Unis sont passés d’environ 2,4 $/mBtu en avril à 4,2 $/mBtu en août.

Les nouveaux tarifs seront en vigueur pendant six mois à compter du 1er octobre.

Le Centre avait réduit le prix du gaz domestique de 25,1 % pour atteindre le taux le plus bas historique de 1,79 $/mBtu en septembre 2020, et avait maintenu le taux inchangé lors de la dernière révision des prix en avril. Pour les champs difficiles, le plafond tarifaire a été réduit de 27,6 % à 4,06 $/mBtu en septembre 2020, et en avril, il a été réduit de 11 % à 3,62 $/mBtu. Le prix du gaz domestique est lié au prix moyen pondéré de quatre références mondiales (États-Unis, Royaume-Uni, Canada et Russie).

La hausse des prix devrait profiter à la société d’État Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) – le producteur d’environ 80% du gaz naturel national – qui faisait face à de graves sous-recouvrements aux taux précédents avec un coût de production d’environ 3,7 $/mmBtu . Les analystes de HSBC Securities ont déclaré qu’une variation de 1 $/mmBtu du prix du gaz pourrait avoir un impact de 20 % sur les bénéfices de la société pour l’exercice 22.

La hausse des prix coïncide avec l’accélération de la production de gaz dans les champs difficiles de Reliance Industries et du bloc KG-D6 en eau ultra-profonde de BP dans le bassin de Krishna Godavari et du gaz en eau profonde U1B d’ONGC situé dans le bloc KG-DWN 98/2 sur la cote est.

Les acteurs de la distribution de gaz de ville (CGD) sont les plus gros consommateurs de gaz domestique dans le cadre du mécanisme des prix administrés (APM), se procurant un tiers du carburant vendu sous ce régime tarifaire. Les entités CGD devraient répercuter la hausse des prix sur les consommateurs finaux, en gardant leur marge intacte.

Cependant, les analystes d’Edelweiss Securities ont souligné que même si les prix du gaz APM montaient à 7,2 $/mmBtu, le gaz naturel comprimé (GNC) resterait 35 % moins cher que le diesel et la moitié de celui de l’essence, maintenant la demande intacte. Les prix du gaz ne représentent que 16 % des prix de vente du GNC. Les analystes de Jefferies avaient récemment déclaré qu’une hausse d’environ 10 % (Rs 4,5/kg) serait nécessaire aux acteurs du CGD si leurs marges devaient rester intactes à des prix du gaz domestique de 3,2 $/mmBtu. Le prix actuel du GNC est de 45,2 Rs/kg à Delhi et de 52 Rs/kg à Mumbai.

La production locale de gaz naturel ne répond qu’à environ 51 % des besoins du pays. La production nationale de gaz naturel avait chuté de 8,1% en glissement annuel (en glissement annuel) pour atteindre 28 670,6 millions de mètres cubes standard (mscm) au cours de l’exercice 21. La production a augmenté de 19,2 % en glissement annuel pour atteindre 2 898 mscm en août. La hausse des prix est considérée comme encourageant les producteurs de gaz à augmenter leur production de manière agressive ou à se lancer dans de nouveaux projets à haut risque.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.