Prix ​​du gaz EN DIRECT: 5,3 millions de Britanniques font face à des factures paralysantes cet hiver – nouvel avertissement d’horreur | Royaume-Uni | Nouvelles

Les derniers calculs montrent que 22% des ménages britanniques pourraient être classés en situation de précarité énergétique, passant de 4,1 millions à 5,3 millions.

Les zones les plus durement touchées sont Stoke-on Trent, Barking, Dagenham et Newham avec d’autres endroits moins urbains tels que Shropshire et Hertfordshire également gravement touchés.

Les niveaux de plafonnement des prix de l’énergie entrent en vigueur aujourd’hui, après que des annonces en août aient déclaré que, suite à une augmentation de plus de 50 % des coûts de l’énergie, les clients sur les tarifs par défaut payant par prélèvement automatique verraient une augmentation de 139 £ à 1 277 £ et les clients prépayés une augmentation de 153 £ à 1 309 £.

Les experts ont averti que cela pourrait conduire à une pauvreté énergétique devenant «endémique à la société».

