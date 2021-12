Prix ​​du jeu alternatif de Nintendo Life 2021

Ah oui, cette dernière semaine inactive de décembre où certaines personnes retournent au travail et d’autres se détendent jusqu’au nouvel an en remplissant leurs journées de ce qu’elles aiment – ​​les jeux vidéo, par exemple. Bon choix!

Nous avons déjà totalisé nos scores personnels et attribué à notre équipe le jeu de l’année 2021 à un candidat méritant, et vous, lecteurs de Nintendo Life, avez également eu votre mot à dire (il semble que nous soyons simpatico avec nos choix, ce qui est bien). Nous avons également examiné nos ports Switch et nos joyaux cachés préférés de l’année – cela fait 12 bons mois ! Eh bien, en ce qui concerne les jeux, au moins.

Aujourd’hui, cependant, il est temps pour quelques récompenses légères qui ne s’intègrent pas tout à fait ailleurs. Ici, nous mettrons en évidence les jeux qui pourraient ne pas être salués dans d’autres catégories de pantalons fantaisie, mais qui, selon nous, méritent néanmoins des éloges. Oui, il est temps de devenir fantasque avec les Nintendo Life Alternative Game Awards 2021 !

Nous l’avons fait au cours des deux dernières années, et avec l’état des choses dans le monde en ce moment, nous sommes tous sur le point d’injecter un peu de joie festive supplémentaire dans la dernière semaine de l’année. Alors, plongeons-nous directement dans notre collection méli-mélo 2021 de cinq prix pas tout à fait, d’accord?

Nous commençons avec un grand jeu qui ne se classe pas bien dans une catégorie de genre…

Meilleur « jeu qui ne correspond pas parfaitement à nos listes de genre » 2021

Gagnant: Astrologue

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Celui-ci a été lancé sur Switch en février et suit les traces de jeux comme Part Time UFO et Hypnospace Outlaw en ce sens qu’Astrologaster ne rentre bien dans aucune catégorie – du moins pas celle qui peut être intégrée à l’une de nos listes de genres Switch Essentials.

C’est une super petite aventure narrative musicale comique de Nyamyam, le studio responsable du magnifique Tengami de la Wii U. Si vous recherchez quelque chose d’un peu différent des 72 600 Metroidvanias qui sont arrivés sur Switch en 2021, cela vaut le détour.

Lectures complémentaires :

Meilleure arrivée de fin d’année qui est tombée trop tard pour figurer sur notre liste GOTY 2021

Gagnant: Chicorée : un conte coloré

Image : Finji

Que ce jeu soit un cracker était bien connu, mais le travail qui a été réalisé sur le port Switch en particulier a fait du hit indé de Finji Chicory un délice à (re)visiter sur la console de Nintendo. Il est juste arrivé trop tard pour faire une brèche dans notre liste de personnel, c’est tout.

N’oubliez pas que notre article sur les meilleurs jeux Switch de 2021 classé par les lecteurs est dynamique, donc si vous avez apprécié Chicorée pendant les vacances, rendez-vous sur sa page de jeu et notez-la en conséquence – elle pourrait bien apparaître sur la liste si elle obtient suffisamment de notes. Ce n’est pas trop tard!

Sauf pour notre liste du personnel, qui est gravée dans le marbre. Bah.

Meilleur pire Meilleur pire jeu 2021



Gagnant: Le désir

Image : ASHGAMES

Ah, The Longing – un jeu qui plus que tout autre cette année a défié les métriques de score de révision traditionnelles. Stuart détestait chaque longue seconde de son temps et nous nous demandions comment il devrait être noté, en tenant compte de notre cadre existant et de notre mission de donner aux lecteurs autant de contexte et d’informations utiles que possible.

Au fil du temps, The Longing vous gagne le respect – même à contrecœur – et plus que tout autre jeu de mémoire récente, il semblait intentionnellement se moquer de tout : revoir les scores et votre temps. Ce qui était un peu le but.

Un bon candidat pour le meilleur pire pire meilleur pire match de l’année, donc.

Meilleur jeu Switch non 2021 de l’année

Gagnant: Blasphématoire

Finalistes : Animal Crossing: New Horizons, Smash Bros. et plus

Image : Équipe17

Nous avons joué à beaucoup d’Animal Crossing et de Smash cette année, grâce aux dernières mises à jour pour chacun de ces evergreens, et notre carnet de commandes continue de croître avec chaque vente eShop qui passe. Pour cet écrivain, cependant, c’était Blasphemous de The Game Kitchen qui était le jeu le plus étonnamment impressionnant de l’année … mais pas cette année. C’était particulièrement surprenant étant donné que Nintendo a également livré un Metroidvania de bonne foi cette année – un sacré bon!

En fait, après avoir plongé dans Blasphemous à mi-parcours de Dread après l’avoir récupéré en vente, ce jeu a retardé la fin de l’aventure de Samus grâce à son pixel art magnifiquement sanglant, son style architectural espagnol à l’ancienne et son combat compulsif. boucler. C’est vraiment un excellent Soulslike / Metroidvania qui vaut vraiment la peine… si vous pouvez supporter la tristesse sans fin de Cvstodia, bien sûr.

D’autres membres de l’équipe ont également apprécié de rattraper Bastion, The Mummy Demastered, Oxenfree, Golf Story et Sine Mora EX. Oldies-mais-goodies, tous.

Meilleur jeu sur lequel nous n’arrêtons pas de parler de celui que vous devriez vraiment jouer

Gagnant : Toree 3D / Toree 2

Image: Jeux Diplodocus

Une paire de jeux de plateforme 3D super bon marché et joyeux qui offrent plus de sourires et de joie dans leur courte durée que beaucoup de jeux avec un budget énorme et une équipe de développement de dizaines, les deux titres Toree ont été des pépites délicieuses et peu exigeantes qui ont surgi entre les grands jeux de l’année. Nous les avons déjà mentionnés à plusieurs reprises, mais ils valent la peine d’être mentionnés à nouveau.

Les deux jeux ont également été mis à jour avec une poignée de nouveaux niveaux. Si vous aimez les jeux de plateforme 3D, amusants ou même les jeux de plateforme 3D amusants, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper pour quelques euros.

Faites-nous part de vos nominations pour les catégories « alternatives » ci-dessus – et toute autre catégorie que vous ajouteriez – dans les commentaires ci-dessous.