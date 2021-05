Prix ​​du meilleur athlète masculin

18/05/2021 à 20:52 CEST

Après plusieurs nominations dans lesquelles il était sur le point d’être récompensé comme le meilleur athlète catalan de l’année, il a enfin atteint Toni Bou la reconnaissance de son immense travail professionnel, qui au cours des quatorze dernières saisons lui a permis de remporter 28 titres mondiaux de trial, 14 en salle et 14 en plein air. Le prix est également très opportun, puisque le pilote Piera traverse un moment délicat, après une saison 2020 compliquée par la pandémie et une opération récente, début mai, à la suite d’une chute souffert au cours d’une séance d’entraînement.

Bou, qui s’est fracturé le péroné de sa jambe gauche, a jugé nécessaire de subir une intervention chirurgicale pour réduire les temps de récupération et revenir à la compétition le plus tôt possible avec le même objectif qui l’a conduit à devenir le pilote de trial le plus titré de tous les temps. Le mot victoire fait partie de leur ADN et à 35 ans, il maintient l’ambition et l’enthousiasme avec lesquels il a commencé sa carrière. Cette saison, si sa blessure le permet, il cherchera à étendre son palmarès et à atteindre la barre des 30 titres, un défi.

Toni Bou continue de marquer l’histoire

De Márquez à Bou

SPORT et l’Unió de Federacions Esportives Catalanes n’ont pas pu choisir un meilleur récipiendaire pour le trophée de l’athlète masculin de l’année. Toni Bou succède à une autre légende automobile comme Marc Márquez, qui a partagé l’an dernier le prix avec son frère Àlex pour ses titres MotoGP et Moto2.

Egalement inscrit dans la discipline de l’équipe Honda, Bou a souffert de la grave blessure de Marc Et comme le pilote Cervera, il est convaincu qu’il sort plus fort des ennuis. C’est pourquoi, alors qu’elle se rétablit à la maison, Toni ne pense qu’à se remettre en action pour continuer à alimenter la vie. Un champion absolu.