Prix ​​du Motorola Edge 20, date de sortie et tout ce que nous savons

Le Motorola Edge 20 dont la rumeur court depuis longtemps et ses frères et sœurs sont les derniers produits phares de Motorola, avec des spécifications et des appareils photo améliorés par rapport à ses prédécesseurs. Le plus surprenant de tous, ils sont déjà disponibles à l’achat dans certaines parties du monde après que Motorola les ait discrètement lancés avec peu de fanfare.

Le Motorola Edge 20 standard est lancé avec deux autres modèles : le Motorola Edge 20 Pro premium et le Motorola Edge 20 Lite plus abordable. La gamme Motorola Edge 20 fait suite au Motorola Edge 2020, au Motorola Edge Plus et (plus ou moins) au Motorola One 5G, respectivement.

Les trois téléphones ont des apparences phares similaires à celles de leurs prédécesseurs, avec quelques changements notables – les écrans à bords incurvés, par exemple, ont disparu, qui ont donné leur nom aux téléphones Edge. Mais tous contiennent des caméras améliorées et des spécifications plus rapides, avec un grand écran OLED Full HD de 6,7 pouces et de grosses batteries.

Bien que nous n’ayons pas encore mis la main sur les nouveaux téléphones, la liste des spécifications, la disponibilité et les prix ont été annoncés – lisez la suite pour savoir ce que vous pouvez attendre des prochains produits phares de Motorola.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La prochaine génération de téléphones Motorola EdgeQuand sera-t-il sorti? Août 2021 dans certaines régionsCombien ça coûtera? Plusieurs appareils à différents prix

Prix ​​et disponibilité du Motorola Edge 20

La date de sortie du Motorola Edge 20 varie selon les pays : le téléphone et ses frères et sœurs ont été annoncés en juillet 2021 avec une disponibilité prévue courant août sur certains marchés d’Europe, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie. Certains ou tous les téléphones sortiront également en Amérique du Nord cet automne (T3 2021).

Le Motorola Edge 20 Lite est le modèle le plus abordable et commence à 349 € (environ 415 $ / 299 £ / 565 $ AU), avec une augmentation du prix pour les configurations plus sophistiquées. Le Motorola Edge 20 est proposé dans une configuration unique et coûte 499 € / 429 £ (environ 590 $ / 805 $ AU). Le Motorola Edge 20 Pro est l’appareil haut de gamme de la gamme et commence à 699 € / 649 £ (environ 829 $ / 1 129 AU $), avec une augmentation du prix pour les configurations plus sophistiquées.

Motorola Edge 20

(Crédit image : Motorola)

Le Motorola Edge 20 standard suit le Motorola Edge avec un processeur Snapdragon 778G de milieu de gamme, qui n’est pas aussi puissant que les meilleurs téléphones du marché bien qu’il corresponde au prix. Il ne se présente que dans une seule configuration, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et se décline en gris, blanc ou vert.

L’écran OLED de 6,7 pouces a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et notamment il ne se courbe pas sur les bords, contrairement à son prédécesseur. Mais les trois modèles ont plus ou moins le même écran.

Le Motorola Edge 20, ainsi que le reste de la gamme, hérite de l’appareil photo principal 108MP du Motorola Edge Plus de l’année dernière, ce qui est une aubaine pour les modèles non premium. Le Edge 20 partage son appareil photo ultra-large avec son frère Pro, mais le troisième vivaneau est un téléobjectif pour un zoom optique 3x et un zoom numérique 30x, pas le périscope du Pro.

Nous doutons de la batterie de 4 000 mAh, car cela semble un peu petit, mais la charge de 30 W est à peu près standard pour un appareil à ce prix.

Motorola Edge 20 Lite

(Crédit image : Motorola)

Ce téléphone Motorola Edge 20 Lite a un prix qui le positionne plus comme un téléphone Moto G que comme un Edge, ce qui pourrait en faire un téléphone de grande valeur.

L’Edge 20 Lite utilise un chipset MediaTek non spécifié avec 8 Go de RAM et il est compatible 5G – un autre bonus pour les téléphones abordables. La batterie est de 5 000 mAh, ce qui est beau et gros, et la charge de 30 W de ses frères et sœurs est également là.

L’Edge 20 Lite a le même écran OLED de 6,7 pouces que ses frères et sœurs, et il a également le même appareil photo principal 108MP, ce qui est assez surprenant à ce prix. Il existe également un appareil photo ultra-large, mais il n’est pas clair s’il existe d’autres objectifs.

Motorola Edge 20 Pro

(Crédit image : Motorola)

Le Motorola Edge 20 Pro est le téléphone haut de gamme de la gamme et possède les meilleures spécifications de sa gamme, mais pas tout à fait le haut de gamme – mais ils correspondent à son prix phare abordable. Le Pro contient le chipset Snapdragon 870 – notamment pas le meilleur Snapdragon 888, bien qu’il ne soit pas beaucoup plus faible – ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’Edge 20 Pro dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces qui prend en charge HDR10+ et a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui est rare pour les téléphones non-gaming (la plupart max à 120 Hz).

L’Edge 20 Pro dispose d’un appareil photo principal de 108 MP ainsi que d’un appareil photo ultra-large et périscope, ce dernier ayant un zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 50x. Le combiné enregistre également la vidéo 8K.

Le téléphone charge jusqu’à 30 W, bien que nous ne connaissions pas la capacité réelle de la batterie – Motorola dit qu’il durera 30 heures entre les charges, mais cela ne nous dit pas grand-chose.

L’Edge 20 Pro est disponible dans des teintes bleues ou blanches, bien qu’il existe également une troisième option qui est une couleur bleue recouverte de faux cuir.