Prix ​​du Xiaomi Mi NoteBook 2021 en Inde, spécifications et dernières nouvelles

Xiaomi dévoilera bientôt sa série d’ordinateurs portables premium de nouvelle génération en Inde. Lors de l’événement annuel Smarter Living le 26 août, Xiaomi lancera les ordinateurs portables Mi NoteBook 2021 ainsi que les Mi Band 6, Mi TV 5X et d’autres produits IoT.

Alors que la société lance plusieurs produits, cette fois-ci, l’accent sera mis sur les nouveaux ordinateurs portables. Le Mi NoteBook 2021 sera un ordinateur portable haut de gamme, contrairement à la série Mi NoteBook 14 qui couvrait le segment Rs 35 000 à Rs 60 000. Avec les ordinateurs portables RedmiBook couvrant le segment des moins de 50 000 roupies, le Mi NoteBook 2021 passera désormais à un segment plus haut de gamme.

D’après les teasers sur les plateformes de médias sociaux, il semble que la série Mi NoteBook 2021 sera vendue au-dessus de Rs 60 000 一, ce qui sera un nouveau segment pour Xiaomi en Inde. À partir de maintenant, nous savons que l’ordinateur portable sera doté d’une construction et d’un design haut de gamme et arborera également un écran haut de gamme.

En ce qui concerne les performances, le Mi NoteBook 2021 sera livré avec des processeurs Intel et par rapport au produit phare de l’année dernière, le Mi NoteBook 14 Horizon Edition, nous assistons déjà à de nombreuses mises à niveau et ce devrait être un ajout passionnant au segment des ordinateurs portables en Inde qui rivalisent également avec le Realme Book Slim.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle série Mi NoteBook.

Qu’est-ce que c’est? Le nouvel ordinateur portable premium de Mi en IndeQuand est-ce qu’il se lance ? 26 aoûtCombien ça coûte? Rs 70 000 (prévu)

Le Mi NoteBook 2021 sera lancé en Inde le 26 août avec un tas de produits lors de l’événement Smarter Living 2022. Nous attendons au moins deux ordinateurs portables dans la gamme 2021. Comme nous ne connaissons pas le nom exact des ordinateurs portables, nous faisons référence au Mi NoteBook 2021.

En ce qui concerne le prix, le prix du Mi NoteBook 2021 devrait être d’environ Rs 70 000 compte tenu de toutes les spécifications et fonctionnalités que la société a taquinées au cours des derniers jours. Outre le modèle phare, nous pourrions également voir un ordinateur portable plus abordable. Une fois lancé, le Mi NoteBook 2021 sera disponible sur les magasins Amazon, Mi.com et Mi en Inde.

Affichage et design du Xiaomi Mi NoteBook 2021

Commençant la liste avec l’une des plus grandes améliorations que nous allons voir sur le nouvel ordinateur portable. Il est confirmé que le Mi NoteBook 2021 est doté d’un écran de résolution supérieure avec 6,4 millions de pixels, d’un rapport hauteur/largeur de 16:10, d’un espace de gamme de couleurs 100 % sRGB et même d’un taux de rafraîchissement élevé. Bien que la société n’ait pas confirmé la résolution exacte ou la taille de l’écran, nous nous attendons à un écran 2K sur un écran de 14 ou 15,6 pouces. Quant au taux de rafraîchissement, nous pourrions assister à un affichage à 90 Hz sur le Mi NoteBook 2021.

Ce ne sont pas seulement les détails qui comptent, la couleur fidèle à la vie compte aussi. Faites en sorte que tout le monde passe au rouge, au bleu et au vert avec envie. Gamme de couleurs 100 % sRGB sur #MiNoteBook

En termes de design, le Mi NoteBook 2021 serait doté d’un design monocoque avec une finition métallique. La société affirme que l’ordinateur portable sera construit avec un alliage d’aluminium de qualité aérospatiale de la série 6, ce qui devrait également réduire le poids – nous pouvons nous attendre à ce que l’ordinateur portable pèse moins de 1,5 kg.

Spécifications et fonctionnalités du Xiaomi Mi NoteBook 2021

Nous sommes ravis d'utiliser un processeur incroyable de @intelindia dans le nouveau #MiNoteBook ! Saurez-vous deviner lequel d'entre eux c'est ? A) TigerLake H35B de 11e génération) IceLake de 10e générationC) CometLake de 10e génération D) CoffeLake de 8e génération

Dans le département des performances, Mi India a déjà confirmé que le Mi NoteBook 2021 utilisera des processeurs Intel Core et dans un sondage Twitter, le processeur TigerLake H35 de 11e génération a également été confirmé. Nous n’avons pas encore d’informations sur la RAM et le stockage, mais cette fois-ci, nous prévoyons également d’ajouter plus de RAM et de donner aux consommateurs plus d’options, contrairement à la série Mi NoteBook 14 qui n’était livrée qu’avec une option de RAM de 8 Go.

De plus, en ce qui concerne les ports, le Mi NoteBook 2021 sera livré avec un Thunderbolt 4port (Type-C) qui peut être utilisé pour se connecter à un périphérique externe. Les deux autres inclusions majeures se présentent sous la forme d’un clavier rétroéclairé et d’une webcam intégrée, qui n’étaient pas tous deux sur les ordinateurs portables de dernière génération. Le Mi NoteBook 2021 apportera des claviers rétroéclairés à trois niveaux qui devraient faciliter le travail après le coucher du soleil. Enfin, l’ordinateur portable apportera également un scanner d’empreintes digitales et la prise en charge de Windows Hello, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire.

Spécifications du Xiaomi Mi NoteBook 2021

Écran 2K+, format d’image 16:10Gamme de couleurs 100 % sRGBTaux de rafraîchissement élevé de 90 Hz/120 Hz Clavier rétro-éclairéLecteur d’empreintes digitales + Windows HelloPort ThunderboltConception métallique monocoque Processeurs Intel de 11e génération

Xiaomi Mi NoteBook 2021 : ce que nous voulons voir

Option RAM 16 Go

La série Mi NoteBook 14 de l’année dernière était limitée à seulement 8 Go de RAM dans toutes les variantes et il s’agissait également d’un emplacement soudé. Cette fois-ci, avec le Mi NoteBook 2021, nous aimerions que Xiaomi propose une option de 16 Go de RAM pour les utilisateurs expérimentés.

Des prix compétitifs

Les prix des ordinateurs portables ayant augmenté pour de multiples raisons au cours des derniers mois, nous aimerions voir des prix agressifs pour Xiaomi dans le segment des ordinateurs portables, comme ils le font avec leurs smartphones.

Fente pour carte SD

Avec la plupart des gens et des créateurs de contenu utilisant l’ordinateur portable en déplacement, il serait idéal pour eux de transférer le contenu de l’appareil photo à l’ordinateur portable avec la fente pour carte SD d’inclusion.

