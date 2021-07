Prix ​​et disponibilité du nouvel appareil de la firme

22/07/2021 à 17h10 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’attente est terminée et OnePlus a dévoilé au public les caractéristiques officielles du prochain appareil de sa gamme Nord. Nous parlons de OnePlus Nord 2, un appareil que nous avons déjà pu tester et dont nous vous disons tout à partir de notre analyse. La société a officialisé ce lancement à partir d’un événement spécial.

Nord est arrivé l’année dernière comme un concept plus accessible vers l’expérience OxygèneOS que de OnePlus ont décrit le temps. Ce Nord 2 est aussi une surprise à plusieurs égards, puisqu’il s’agit aussi de la première collaboration avec MediaTek par la firme, nous apportant un appareil équipé du MediaTek dimension 1200, qui, au cas où vous ne le sauriez pas, est le processeur haut de gamme de l’entreprise. De plus, le terminal comprend un panneau Fluide 90Hz AMOLED à une résolution FHD + et 6,43 pouces, une formule que beaucoup d’entre vous connaissent étant donné la tendance actuelle des appareils de milieu de gamme. Cependant, le terminal a des caractéristiques qui pourraient bien être considérées comme un appareil haut de gamme, car en plus du processeur, nous avons un fantastique ensemble de caméras avec un Capteur principal 50MP, objectif grand-angle 8MP et monochrome, ainsi que le retour de la Charge de distorsion 65 qui chargera cet appareil de 0 à 100 % en une demi-heure environ.

Le OnePlus Nord 2 arrivera dans les magasins dans les versions de 8 Go de RAM et 128 Go stockage interne et 12 Go / 256 Go. Les deux seront mis en vente au prix de 399 € et 499 € environ. On le retrouvera en Espagne pendant le 28 juillet prochain et en deux couleurs : ‘Blue Haze’ et ‘Gray Sierra’. Vous pouvez visiter le site Web OnePlus pour plus d’informations.