Prix ​​Ethereum en hausse, après Bitcoin

Avertissement: Le texte ci-dessous est un communiqué de presse qui n’a pas été rédigé par Cryptonews.com.

Luxembourg, le 5 avril 2021 – La Banque européenne d’investissement (BEI), la plus grande institution financière multilatérale au monde, a récemment émis sa première obligation numérique sur une blockchain publique. La BEI, la branche crédit de l’Union européenne, avec les co-gérants Banco Santander SA, Goldman Sachs et Société Générale AG, a émis les notes le 28 avril 2021.

En utilisant la technologie Ethereum, la BEI a vendu 100 millions d’euros (121 millions de dollars) de billets numériques sur deux ans. Les billets portent un coupon de 0% avec les billets enregistrés sur le réseau public blockchain Ethereum. Les investisseurs peuvent acheter les jetons de sécurité en utilisant la monnaie fiduciaire. Selon la BEI, les co-chefs de file régleront la souscription contre l’émetteur en utilisant une représentation de la monnaie centrale, la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

Les avantages de la numérisation des obligations comprennent une plus grande transparence du marché, une vitesse de règlement plus rapide et une réduction des coûts fixes et des frais de courtage. Selon le vice-président de la BEI, Mourinho Félix, “ces obligations numériques permettront à la banque d’avoir un accès plus rapide et simplifié à des sources de financement alternatives pour stimuler le financement de projets dans le monde”.

Suite à l’annonce, Ether, la monnaie du réseau blockchain Ethereum, a atteint un record de 2713,95 $. La crypto-monnaie a rallié et vaut actuellement 3364,59 $, affichant une augmentation de prix de 24% en une semaine.

Les rapports sur une émission d’obligations numériques de la BEI ont “déclenché un cas d’utilisation institutionnel haussier pour Ethereum”, a déclaré Danny Kim, responsable des revenus chez SFOX, un courtier en crypto-monnaie à service complet.

“La quantité d’éthereum sur les échanges continue de baisser et a été la plus faible de l’année dernière”, a déclaré Kim. “Avec moins d’offre disponible sur le marché boursier, il y a moins de chance de vente.”

Outre le rapport de la BEI, l’explosion des jetons non fongibles (NFT) et du marché financier décentralisé (DeFi) a conduit à la hausse spectaculaire du prix d’Ethereum.

Les NFT sont des jetons uniques dans le sens où un seul est créé à la fois et ils ne sont pas interchangeables comme le sont les jetons cryptographiques et les pièces de monnaie. La prémisse derrière NFT est que le jeton est en corrélation avec un élément du monde réel ou une illustration numérique vendue en tant qu’actif numérique unique.

Le DeFi Marketplace propose des produits financiers indépendants des banques centrales et se compose de nombreux services financiers qui permettent aux détenteurs de crypto-monnaie d’emprunter ou de prêter sur leurs avoirs. Sergey Nazarov, cofondateur de Chainlink, a déclaré: “Avec la hausse de l’inflation, les produits DeFi sur Ethereum sont le moyen idéal pour les gens de lutter contre l’incertitude créée par l’impression de monnaie de la banque centrale et divers chocs d’approvisionnement.”

La montée en puissance de la crypto a été d’une telle importance que les projections d’Ethereum pour 2021 estiment que la crypto atteindra 5000 $ par jeton Ether la semaine prochaine. Rien qu’en 2021, Ether a enregistré des gains de 350% sur 90% de Bitcoin.

Un point majeur de la hausse des prix d’Ether réside dans le fait que de nombreuses applications blockchain qui ont attiré l’attention des médias et du marché de masse sont développées et exécutées sur la blockchain Ethereum.

Le PDG du groupe DeVere, Nigel Green prévisions de crypto-monnaie, a indiqué qu’il s’attend à ce qu’Ethereum “affecte de manière significative la domination du marché Bitcoin au cours de l’année prochaine et au-delà”.

“En comparaison avec [Bitcoin], Ethereum est plus évolutif, offre plus d’utilisations et de solutions, telles que les contrats intelligents qui sont déjà utilisés dans de nombreux secteurs, et s’appuie sur une technologie blockchain supérieure. “

La prévision de prix Ethereum pour 2021 indique une course haussière dramatique et continue et que l’avenir d’Ethereum restera optimiste sur la base de la prévision de prix Ethereum pour la fin de 2021.

