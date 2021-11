Prix ​​Ethereum | Indice des prix ETH et graphique en direct — CoinDesk 20

Ethereum est une plate-forme logicielle basée sur la blockchain qui peut être utilisée pour envoyer et recevoir de la valeur dans le monde entier avec sa crypto-monnaie native, l’éther, sans aucune interférence de tiers. Mais il peut aussi faire bien plus que cela.

Proposé pour la première fois en 2013 par le programmeur informatique russo-canadien Vitalik Buterin, Ethereum a été conçu pour étendre l’utilité des crypto-monnaies en permettant aux développeurs de créer leurs propres applications spéciales. Contrairement aux applications traditionnelles, ces applications basées sur Ethereum, appelées « applications décentralisées » ou dapps, sont auto-exécutables grâce à l’utilisation de contrats intelligents.

Les contrats intelligents sont des programmes basés sur du code qui sont stockés sur la blockchain Ethereum et exécutent automatiquement certaines fonctions lorsque des conditions prédéterminées sont remplies. Cela peut aller de l’envoi d’une transaction lorsqu’un certain événement a lieu ou du prêt de fonds une fois que la garantie est déposée dans un portefeuille désigné. Les contrats intelligents constituent la base de toutes les dapps construites sur Ethereum, ainsi que de toutes les autres dapps créées sur d’autres plateformes de blockchain.

Prix ​​de l’éther

En août 2014, Ethereum a lancé son jeton natif, l’éther, via une offre initiale de pièces (ICO). Quelque 50 millions d’ETH ont été vendus au prix de 0,31 $ la pièce, collectant plus de 16 millions de dollars pour le projet.

Contrairement à de nombreuses autres crypto-monnaies, la crypto-monnaie d’Ethereum a une offre illimitée, ce qui signifie qu’il n’y a pas de limite au nombre d’éthers pouvant entrer en circulation.

Selon le site officiel du projet, le taux d’inflation annuel de l’éther est d’environ 4,5%. Les récompenses de bloc ont été réduites deux fois depuis que le tout premier bloc Ethereum a été extrait. Ce bloc est connu sous le nom de bloc de genèse. Les réductions des récompenses en bloc ne sont pas programmées dans le code d’Ethereum comme le sont les événements de réduction de moitié de Bitcoin. Au lieu de cela, les membres de la communauté proposent des modifications, appelées « Propositions d’amélioration d’Ethereum » ou EIP, et le reste de la communauté vote sur l’opportunité d’inclure les propositions dans les mises à jour du code logiciel d’Ethereum. Voici une ventilation du calendrier d’émission d’éther à ce jour.

Le taux d’émission est également affecté par une fonctionnalité connue sous le nom de « bombe à difficulté ». Il s’agit d’un mécanisme qui augmente la difficulté d’extraction sur la blockchain Ethereum d’origine (avant la transition vers la blockchain Ethereum 2.0 de preuve de participation. Voir ci-dessous).

L’augmentation de la difficulté de minage allonge le temps qu’il faut aux mineurs pour découvrir de nouveaux blocs. Cela signifie que moins d’éther entre en circulation sous la forme de récompenses en bloc, ce qui à son tour diminue l’émission globale. Ce mécanisme a été activé, réinitialisé et retardé plusieurs fois entre 2017 et 2020, principalement parce que les développeurs d’Ethereum avaient besoin de plus de temps pour travailler sur les mises à jour clés avant la mise à niveau 2.0.

De la date de lancement officiel de l’éther en 2014 à mars 2017, le prix du jeton est resté dans une fourchette comprise entre 0,70 $ et 21 $. Ce n’est que lorsque le marché haussier de la cryptographie de 2017 a commencé à se redresser en mai de la même année que le prix de l’ETH est passé au-dessus de 100 $ pour la première fois. À partir de là, l’éther a monté en flèche pour atteindre un pic de 414 $ en juin 2017 avant de se corriger. Il a fallu encore cinq mois pour que la dynamique haussière reprenne de la vigueur. À ce stade, l’ensemble du marché de la cryptographie commençait à subir une énorme pression d’achat, ce qui a élevé presque tous les jetons de cryptographie à de nouveaux sommets. En janvier 2018, le prix de l’ETH a culminé à 1 418 $ avant de chuter fortement.

Il a fallu environ trois ans à la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière (derrière le bitcoin) pour tester à nouveau son précédent prix record. Entre février et mai 2021, le prix de l’eth a plus que triplé pour atteindre un nouveau record historique de 4 379 $.

Comment fonctionne Ethereum

Comme Bitcoin, Ethereum possède sa propre blockchain où un réseau mondial de plus de 2,4 millions d’ordinateurs appelés « nœuds » conserve un enregistrement des transactions. Tout le monde peut exécuter un nœud Ethereum et participer à la validation du réseau à condition de disposer du matériel, des connaissances et du temps nécessaires pour s’y engager.

Il existe trois principaux types de nœuds qui fonctionnent sur le réseau Ethereum.

Un moyen simple de comprendre la différence entre les mineurs et les nœuds complets est de considérer les mineurs comme des archéologues sur le terrain découvrant des artefacts historiques et des nœuds complets en tant qu’administrateurs d’un musée national qui tiennent un registre de toutes les découvertes des archéologues.

La principale différence entre un nœud complet et un nœud d’archive complet est qu’un nœud d’archive complet fait tout ce qu’un nœud complet fait mais compile également une archive de tous les états précédents.

La blockchain Ethereum s’appuie sur les mineurs pour découvrir de nouveaux blocs. Ce sont comme des boîtes numériques qui stockent des informations sur les transactions et d’autres données. Les mineurs s’affrontent en utilisant un équipement informatique spécialisé pour gagner la chance d’être la prochaine personne à ajouter un bloc à la chaîne et être récompensés par des frais de transaction (à partir des transactions qu’ils ajoutent au bloc) et des « récompenses de bloc ».

Les récompenses de bloc sont de nouvelles pièces d’éther qui sont créées lorsque chaque nouveau bloc est découvert et sont remises au mineur qui réussit pour ses efforts. Une fois qu’un bloc est ajouté, le reste du réseau minier le vérifie pour s’assurer que les soldes sont corrects et que la transaction n’est pas une « double dépense », c’est-à-dire que quelqu’un n’essaie pas de dépenser de l’argent qu’il n’a pas. Les nœuds complets enregistrent ensuite les données finales.

Cependant, contrairement à Bitcoin, les nœuds complets d’Ethereum doivent également garder une trace de l’état (les informations actuelles) de toutes ces applications, y compris le solde de chaque utilisateur, tout le code du contrat intelligent, où tout est stocké et les modifications apportées. Cela signifie que l’exécution d’un nœud Ethereum nécessite beaucoup plus de stockage et est coûteuse à exécuter par rapport à un nœud bitcoin.

Voici un résumé de ce qui est stocké dans chaque nœud :

Ether et gaz

L’éther (ETH) est le jeton principal de la blockchain Ethereum et agit comme le principal « carburant » qui alimente toutes les activités sur celui-ci. Le « gaz » fait référence à une quantité d’éther nécessaire pour exécuter une certaine fonction sur le réseau, telle que :

La quantité de gaz que vous payez pour chaque action sur la blockchain Ethereum est calculée sur la base de deux éléments :

Coût d’une opération sur Ethereum = coût du gaz x prix du gaz

Contrats intelligents

Les contrats intelligents peuvent être écrits à l’aide de plusieurs langages de programmation de haut niveau tels que C++ et JavaScript, mais le plus populaire s’appelle « Solidity », qui a été créé par Gavin Wood, l’un des co-fondateurs d’Ethereum et le premier directeur de la technologie du projet.

Ces contrats doivent ensuite être convertis de langages de haut niveau (que les humains peuvent comprendre) en langages de bas niveau (qu’une machine peut comprendre). C’est parce qu’un environnement informatique appelé « machine virtuelle Ethereum » ou EVM, est l’endroit où tous les contrats intelligents sont déployés et exécutés. Cet EVM est intégré à chaque nœud Ethereum complet et peut exécuter plus de 140 codes d’opération différents (opcodes). Il s’agit essentiellement d’instructions machine qui peuvent être enchaînées pour effectuer pratiquement n’importe quelle tâche, ce à quoi le terme « Turing-complet » fait référence.

L’avènement des contrats intelligents a conduit à la création d’organisations autonomes décentralisées (DAO) et de tout un écosystème financier décentralisé, ou « DeFi », où les services financiers traditionnels tels que les prêts et la fourniture d’assurances sont désormais accessibles via le peer-to-peer. dapps.

Normes de jeton Ethereum

Les normes de jetons Ethereum sont les modèles de création de jetons compatibles avec le réseau Ethereum plus large. Ceux-ci incluent les jetons qui peuvent être échangés les uns contre les autres (fongibles) ainsi que les jetons qui sont intrinsèquement uniques et ne peuvent pas être échangés mutuellement (NFT). Les normes de jetons Ethereum ont été inventées par les développeurs Ethereum pour aider les utilisateurs à créer de nouvelles devises numériques plus facilement, plus rapidement et moins cher que de partir de zéro.

Bien qu’il existe plusieurs normes de jetons différentes appelées « ERC » déployées sur le réseau ethereum, trois sont couramment utilisées :

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0, également connu sous le nom de « Serenity », est une mise à niveau majeure qui vise à rendre le deuxième plus grand projet de cryptographie au monde plus rapide, plus efficace et plus évolutif en migrant le réseau d’une preuve de travail à une preuve de participation. système.

Surnommé « Casper », le nouveau système de preuve de participation (PoS) d’Ethereum implique que les utilisateurs du réseau verrouillent leurs pièces pour devenir des contributeurs du réseau, par opposition à l’utilisation d’équipements miniers coûteux et énergivores. Chaque jalonneur est tenu de verrouiller 32 éthers ou de rejoindre un pool de jalonnement et de combiner leur éther avec d’autres pour participer à la création de nouveaux blocs sur la blockchain Ethereum PoS. La mise à niveau d’Ethereum 2.0 se déroule en plusieurs phases. Les premiers comprennent :

La phase 0 a été lancée en décembre 2020 et le Beacon est une blockchain Ethereum distincte qui a introduit un système de preuve de participation. Il est également responsable de la création de nouveaux blocs, de la vérification des transactions, des récompenses de jalonnement et de la gestion des nouvelles chaînes de blocs Ethereum appelées « chaînes de fragments ».

Dans la prochaine phase majeure de développement, la chaîne Beacon d’Ethereum sera reliée au réseau principal d’Ethereum et remplacera le système actuel de preuve de travail énergivore par une preuve de participation. Les parties prenantes du réseau connues sous le nom de « validateurs » commenceront à produire des blocs, à vérifier les transactions et à gérer la sécurité de la blockchain à la place des mineurs après la fusion d’Ethereum et d’Eth 2.0.

Après la fusion, des mises à niveau supplémentaires plus petites seront nécessaires. La prochaine tâche des développeurs d’Ethereum sera d’activer le sharding, qui crée plusieurs mini-blockchains. Chaque fragment sera chargé de vérifier son propre ensemble de transactions plutôt que l’ensemble du réseau vérifiant chaque transaction. La chaîne Beacon agira en tant que coordinateur principal entre ces fragments, attribuant au hasard des validateurs à chacun.

Avec le PoS et le sharding activés, les développeurs d’Ethereum s’attendent à ce qu’ils apportent d’autres ajustements pour améliorer la sécurité du réseau. Cela inclut l’ajout de fonctionnalités d’anonymat pour masquer les identités du validateur derrière les propositions de bloc. Il comprend également l’exploitation de nouvelles technologies telles que la fonction de délai vérifiable (VDF) pour sécuriser davantage le caractère aléatoire des affectations de validateur et rendre plus difficile pour les acteurs malveillants de perturber le réseau.

Événements clés et gestion

Comme mentionné ci-dessus, Ethereum a été conçu à l’origine par Buterin, le programmeur informatique russo-canadien. À l’époque, Buterin n’avait que 19 ans.

En novembre 2013, il a publié le livre blanc Ethereum, un document technique décrivant la vision et la technologie derrière le projet proposé. Un mois plus tard, Buterin a demandé à l’Israélo-Américain Amir Chetrit de rejoindre son projet. Les deux avaient travaillé ensemble sur un projet distinct appelé « Colored Coins » – qui a ensuite jeté les bases du marché NFT.

Peu de temps après la publication du livre blanc, Buterin a assisté à une conférence Bitcoin à Miami, où il a rencontré un certain nombre de développeurs et d’investisseurs intéressés qui ont rejoint le projet Ethereum en tant que co-fondateurs. Ceux-ci comprenaient Mihai Alisie, Anthony Di Iorio et Charles Hoskinson

Joseph Lubin, Jeffrey Wilcke et Wood ont été présentés plus tard comme les trois derniers co-fondateurs du projet. Ensemble, l’équipe de huit membres a formé une entité connue sous le nom de Fondation Ethereum, une organisation à but non lucratif basée en Suisse. Un différend entre Hoskinson et Buterin sur la question de savoir si Ethereum devrait être une entreprise à but lucratif, a conduit Hoskinson à quitter le projet.

Au cours de quelques années, les sept co-fondateurs ont démissionné ou se sont détachés d’Ethereum, laissant Buterin comme le dernier co-fondateur actif.

Le protocole Ethereum a été officiellement lancé en 2015 et est rapidement devenu la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en valeur marchande derrière le bitcoin.