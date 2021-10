Prix ​​Fantom à 2,44 $ après 11,1% de gains – Comment acheter FTM

Fantom fait partie des meilleurs gagnants des dernières 24 heures. Au cours de cette période, les gains à deux chiffres de la pièce l’ont poussée à un nouveau record historique, et elle se négocie toujours à ces niveaux élevés. L’altcoin bénéficie à la fois du soutien des acheteurs et du marché ; par conséquent, sa tendance haussière devrait se poursuivre et de nouveaux sommets pourraient être atteints.

Fantom se négocie à 2,44 $ au moment de la rédaction après un gain de 11,1% en 24 heures.

Analyse des prix fantomes

Source : Tradingview

Fantom devrait retester son record historique de 2,48 $, atteint le 19 octobre. Le marché et le soutien des acheteurs sont actuellement solides ; par conséquent, FTM a de grandes chances de créer un nouveau record historique.

Si les gains progressent, la prochaine cible pour l’altcoin est de 2,50 $ puis de 2,55 $. Un objectif plus élevé se situe à 2,75 $, qui pourrait également être atteint si la pièce ne subit aucune pression de vente de la part des commerçants qui ont acheté à cause des taureaux. Au cours du mois dernier, FTM a gagné plus de 80%, ce qui signifie un support d’achat important.

D’autre part, les hauts sauts mensuels pourraient déclencher une correction des prix. Dans ce cas, FTM pourrait chuter vers le niveau de support inférieur de 2,40 $. L’altcoin pourrait également chuter à 2,30 $ s’il ne parvient pas à maintenir les gains réalisés au cours des dernières 24 heures.

Le token FTM s’est rallié ces dernières semaines en raison de l’adoption de sa blockchain. La plus récente a été l’adoption par Yearn Finance, où la blockchain de Fantom sera utilisée pour aider Yearn Finance à améliorer ses capacités de finance décentralisée (DeFi).

Fantom est l’un des réseaux évolutifs de l’espace crypto, et avec la croissance de DeFi, le réseau est bien placé pour attirer les développeurs qui souhaitent profiter de vitesses rapides et de faibles coûts. L’adoption du réseau Fantom aura un effet positif sur les prix FTM.

