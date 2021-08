Prix ​​IOTA en hausse de 12,9% à 1,03 $ – Où acheter MIOTA ⋆ Crypto new media

Le léger sentiment haussier sur l’ensemble du marché a déclenché une demande accrue de crypto-monnaies. Cette demande a entraîné une augmentation des prix des altcoins, certains d’entre eux réalisant des gains à deux chiffres. MIOTA fait partie des altcoins réalisant des gains incroyables.

La pièce a augmenté de 12,9% en 24 heures et se négocie à 1,03 $ au moment de la rédaction.

Analyse des prix MIOTA

Source : Tradingview

Les gains de MIOTA au cours de la semaine dernière ont permis à la pièce d’augmenter et de dépasser la barre des 1 $. La plupart de ces gains ont été attribués au soutien du marché, car la tendance à la hausse a commencé fin juin lorsque les taureaux du marché de la cryptographie ont fait leur apparition.

Si la tendance haussière se poursuit, nous pourrions voir MIOTA se diriger vers un niveau encore plus élevé de 1,20 $ et au-delà. Un fort soutien à l’achat pourrait également conduire la pièce à dépasser le plus haut de deux mois de 1,30 $ créé en juin. Le soutien du marché continue de montrer de la force, étant donné que BTC a dépassé les 46 000 $.

D’un autre côté, MIOTA pourrait ne pas enregistrer de reprise, auquel cas nous pourrions assister à un renversement de tendance dans les performances de la pièce. S’il y a une nouvelle tendance à la baisse, nous pourrions voir MIOTA baisser pour tester à nouveau le support de 0,90 $. Cela pourrait permettre au jeton de faire un autre rallye haussier.

Récemment, le réseau IOTA Tangle a été largement adopté après avoir été sélectionné par les Secure Sensor Platforms for Smart Energy Networks (SUSEE). Le projet de recherche parrainé par SUSEE développera une plate-forme évolutive pour créer des réseaux de capteurs sécurisés et fiables à l’aide de solutions basées sur l’IOTA.

IOTA est une technologie de grand livre distribué qui enregistre et effectue des transactions entre des appareils à l’aide d’un cadre Internet des objets (IoT). Le grand livre est alimenté par la crypto-monnaie MIOTA, qui représente toutes les transactions sur le réseau. IOTA a également créé Tangle, un système de nœuds pour confirmer les transactions. Selon la société, Tangle traite les transactions plus rapidement que la plupart des blockchains.

Où acheter MIOTA

Si vous souhaitez acheter des jetons MIOTA, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur eToro. eToro est l’une des principales plateformes d’échange. Il prend en charge un large éventail d’outils et de fonctionnalités, y compris le trading de copie et des frais de trading bas. Cela rend la plate-forme très appréciée des traders débutants, car elle augmente leurs chances de réaliser des bénéfices plus élevés. eToro prend également en charge les crypto-monnaies et les paires de trading populaires.

Vous cherchez à acheter ou à échanger IOTA (MIOTA) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec cette offre.

Lien source