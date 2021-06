Prix ​​irrésistible sur le scooter Xiaomi, qui coûte moins de 300 € dans cette offre | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ahora con la llegada del buen tiempo apetece mucho más estar en la calle, pero está claro que si queremos llegar a nuestro destino nos va a tocar coger el coche o bien el transporte público, algo que no siempre es recomendable, sobre todo si vives en le centre de la ville.

C’est pourquoi se procurer une trottinette électrique est totalement indispensable car il nous permettra d’atteindre notre destination de la manière la plus saine et la plus économique possible, et surtout à une époque qui, même dans des circonstances normales, pourrait être plus rapide que les transports publics lents et lourds.

Et si vous vouliez vous procurer un scooter électrique mais que vous ne trouviez pas l’opportunité pour son prix, vous pouvez désormais acheter l’un des meilleurs scooters électriques du marché, en particulier le Xiaomi Mi Electric Scooter 1S pour seulement 299 € grâce à cette offre Mediamarkt.

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

Et est-ce que ce scooter électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S à seulement 299 € C’est une remise de 33% par rapport à son prix indiqué précédemment, et non seulement vous pouvez choisir de le faire livrer à votre domicile en transport express tout au long de la semaine prochaine, mais vous pouvez également le récupérer en seulement 30 minutes dans votre magasin Mediamarkt le plus proche.

Ce scooter électrique Xiaomi a toujours été l’un de nos préférés, non seulement pour son design élégant, mais il est également idéal pour se déplacer en ville. De plus, c’est une trottinette légère et pliable que vous pouvez même transporter d’une seule main et ranger chez vous de manière très simple.

Lors de l’achat d’un scooter électrique, il est normal que vous ayez beaucoup de doutes. Pour que vous sachiez ce que vous devez rechercher, dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez prendre en compte pour choisir le modèle le plus approprié pour vous.

Aussi, ce scooter peut atteindre jusqu’à 25 km/h Avec lequel vous pouvez vous déplacer en toute transparence dans toute la ville et atteindre votre destination avant les transports en commun. Grâce à sa batterie, nous pouvons parcourir jusqu’à 30 km, avec ce qui est plus que suffisant pour aller à destination puis rentrer chez nous.

C’est une trottinette électrique très sûre, comportant plusieurs éléments tels qu’un phare ultra-lumineux pour la conduite de nuit, un système de freinage à double disque et antiblocage et même des feux arrière rouges.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

