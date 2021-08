Prix ​​LINK pour retester la marque de 28 $ alors que les taureaux dominent le marché Crypto new media

TL;Répartition DR

Le prix du maillon de chaîne devrait augmenter à 28 $ Le niveau de support le plus proche se situe à 26,6 $ Le prix du maillon de chaîne fait face à une résistance à 28 $

Le prix du maillon de chaîne a dépassé la barre des 25 $ et une forte dynamique haussière a porté le prix pour défier la barre des 28 $. LINK enregistre une hausse des prix de plus de 11% au cours des sept derniers jours, montrant une forte domination haussière. Cependant, la forte activité haussière laisse place à un mouvement de prix volatil

Le marché plus large des crypto-monnaies bénéficie d’un sentiment haussier au cours des dernières 24 heures, la plupart des principales crypto-monnaies enregistrant des bénéfices sur la période. Les principaux acteurs incluent Ripple’s XRP et BNB qui enregistrent respectivement une augmentation de 12,17 et 6,17%. Pendant ce temps, Bitcoin et Ethereum enregistrent une hausse de 6,26 et 7,57%

Indicateurs techniques pour LINK/USDT

À travers les indicateurs techniques, le MACD montre une forte dynamique haussière comme observé dans la taille croissante de l’histogramme vert foncé. L’indicateur a connu un renversement haussier à 20 heures hier, depuis lors, la pression haussière augmente régulièrement et l’indicateur est actuellement juste en dessous de la barre des -0,063. À travers les EMA, le 12-EMA se négocie au-dessus du 26-EMA et continue de diverger tandis que les deux EMA augmentent.

Le RSI se négocie actuellement dans la zone neutre un peu en dessous de la barre des 56,00 et n’émet pas de signal. L’indicateur se négocie dans la zone neutre depuis 4 jours. Au moment de mettre sous presse, le RSI a de nouveau connu un petit pic vers la région de surachat suggérant une présence haussière croissante au niveau de prix actuel.

Les bandes de Bollinger au moment de la publication sont larges et comme les derniers chandeliers sont verts, les bandes s’élargiront davantage dans un avenir immédiat. Au fur et à mesure que les taureaux prennent en charge la dynamique du marché, cela entraînera une augmentation de la volatilité du prix Chainlink à court terme. De plus, comme le prix se consolide plus près de la ligne moyenne de la bande plutôt que de la limite supérieure ; les bandes seront à la baisse pour les prochains chandeliers.

Dans l’ensemble, l’analyse technique de 4 heures émet un signal d’achat avec 15 des 26 principaux indicateurs techniques suggérant leur soutien à un mouvement haussier. D’un autre côté, un seul indicateur d’émission signale des signaux de vente suggérant un retracement baissier. Pendant ce temps, dix indicateurs restent incertains, n’apportant aucun soutien à l’un ou l’autre côté du marché.

L’analyse technique de 24 heures partage ce sentiment et émet également un signal d’achat avec 13 des 26 indicateurs suggérant un mouvement haussier contre seulement trois indicateurs suggèrent un retracement baissier. Pendant ce temps, dix indicateurs restent neutres et n’émettent aucun signal au moment de la rédaction

À quoi s’attendre du prix Chainlink?

Le prix du maillon de chaîne fait actuellement face à une résistance à 28 $, mais le marché montre un fort sentiment haussier. Les indicateurs techniques à court terme soutiennent les taureaux tandis que la technique à moyen terme montre un potentiel de mouvement haussier important. Les traders peuvent s’attendre à une percée à la hausse au-dessus de la barre des 30,00 $ si l’élan actuel se poursuit.

