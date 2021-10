Prix ​​MacBook Pro trop élevé ? Il y a de pires façons de donner 2 000 $ à Apple

J’ai peut-être oublié un mème qui définit déjà le nouveau MacBook Pro pour certains.

Le prix de départ de 1 999 $ pour le modèle de base de 14 pouces est une cause d’abstention de la part de certains acheteurs potentiels. Je ne prétendrai pas un instant que deux mille dollars, ce n’est pas beaucoup d’argent, mais je pense également que le contexte est essentiel lorsque l’on dit que les nouveaux ordinateurs portables d’Apple commencent à 2 000 $.

Les prix premium étaient également une plainte concernant la génération 2016 de MacBook Pro, et les prix ont progressivement diminué avec les modèles ultérieurs. Plus important encore, la gamme actuelle de MacBook d’Apple est très bonne, du modèle le moins cher au plus haut de gamme.

Si le modèle de base MacBook Pro ne correspond pas à votre budget, vous pouvez acheter le modèle de base MacBook Air pour littéralement la moitié du prix et profiter d’une autonomie et de performances qui rivalisent avec presque tous les ordinateurs qui l’ont précédé.

Ou vous pouvez acheter deux MacBook Air pour le prix d’un MacBook Pro…

Ou vous pouvez acheter quatre mini iPad pour le prix d’un MacBook Pro…

Ou vous pouvez acheter cinq Magic Keyboards pour iPad Pro 12,9 pouces pour le prix d’un MacBook Pro (nous ne vous suggérons pas de le faire)…

Ou vous pouvez acheter 20 mini HomePod dans la couleur de votre choix (tant que vous aimez le gris sidéral, le blanc, l’orange, le bleu et le jaune) pour le prix d’un MacBook Pro…

Ou vous pouvez payer pour 33 ans du nouveau forfait Apple Music Voice Only d’Apple pour le prix d’un MacBook Pro (interface utilisateur vendue séparément)…

Ou vous pouvez acheter 80 AirTags (accessoires vendus séparément) pour le prix d’un MacBook Pro…

Ou vous pouvez acheter 105 chiffons de polissage Apple pour le prix d’un MacBook Pro…

Ou vous pouvez acheter 222 adaptateurs Lightning vers prise casque 3,5 mm (ce que le consommateur moyen fait déjà à l’âge de 30 ans) pour le prix d’un MacBook Pro…

