Prix ​​Major Dhyanchand Khel Ratna Dernières nouvelles

À la suite des formidables performances de l’équipe de hockey indienne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et d’une demande de longue date d’honorer le major Dhyanchand, le « magicien du hockey », le gouvernement de la NDA a annoncé aujourd’hui qu’il rebaptiserait le prix Rajiv Gandhi Khel Ratna au nom de trois fois olympique. médaillé d’or. Cette décision a été annoncée par le Premier ministre Narendra Modi sur Twitter aujourd’hui.

« J’ai reçu de nombreuses demandes de citoyens de toute l’Inde pour nommer le prix Khel Ratna en l’honneur du major Dhyan Chand. Je les remercie pour leurs points de vue. En respectant leur sentiment, le prix Khel Ratna s’appellera par la présente le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna ! Jai Hind ! a déclaré le Premier ministre Modi, faisant apparemment référence à la magnifique performance de Team India aux Jeux olympiques en cours.

J’ai reçu de nombreuses demandes de citoyens de toute l’Inde pour nommer le prix Khel Ratna en l’honneur du major Dhyan Chand. Je les remercie pour leurs points de vue. En respectant leur sentiment, le prix Khel Ratna s’appellera par la présente le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna ! Jai Hind ! pic.twitter.com/zbStlMNHdq – Narendra Modi (@narendramodi) 6 août 2021

Le Premier ministre Modi a déclaré que le major Dhyan Chand était l’un des principaux sportifs indiens qui ont apporté honneur et fierté à l’Inde. « Il est normal que la plus haute distinction sportive de notre pays porte son nom », a-t-il déclaré.

Le PM Modi a également félicité l’équipe de hockey féminin qui a raté la médaille de bronze d’un cheveu alors qu’elle s’est retirée du tournoi en se battant avec acharnement. « Nous sommes tous dépassés par les efforts extraordinaires des joueurs indiens aux Jeux Olympiques. La volonté manifestée par nos fils et filles, en particulier au hockey, le courage affiché pour la victoire, est une grande inspiration pour les générations présentes et futures », a déclaré le Premier ministre.

Le prix Khel Ratna a été institué en 1991-1992. Le prix Major Dhyan Chand Khel Ratna est accompagné d’un prix en espèces de Rs 25 lakh et d’un certificat.

Avec la décision du gouvernement, le prix Khel Ratna est devenu le deuxième prix de ce type au pays à porter le nom du magicien du hockey. Le prix le plus élevé du pays pour l’ensemble de ses réalisations dans le sport, créé en 2002, est connu sous le nom de Dhyan Chand Award.

