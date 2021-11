Prix ​​MATIC | Indice des prix de polygone (MATIC) et graphique en direct

Polygon (MATIC) est la crypto-monnaie native qui alimente le Polygon Network, une plate-forme de couche 2 créée en 2017. Initialement appelé Matic Network, le Polygon Network permet aux développeurs de créer et de déployer leurs propres blockchains compatibles avec la blockchain Ethereum avec un seul click, ainsi que permet à d’autres projets basés sur Ethereum de transférer des données et des jetons entre eux à l’aide de la chaîne latérale MATIC. Considérez-le comme une blockchain plus petite qui fonctionne en parallèle avec la blockchain Ethereum. Le prix du jeton de Polygon, MATIC, a grimpé en flèche cette année.

Prix ​​de l’actif MATIC

La crypto-monnaie MATIC a été lancée pour la première fois en 2019, deux ans après la mise en service du réseau Polygon, via une « offre d’échange initiale » (IEO) hébergée sur la plate-forme Launchpad de Binance. Les IEO sont des offres initiales de pièces qui ont lieu sur un échange. Ces types de ventes sont censés être plus fiables, car la bourse d’hébergement effectue sa propre diligence raisonnable sur le projet avant la vente. Le prix initial de MATIC était de 0,00263 $, avec une offre de 3,23 milliards de jetons. La vente a permis au projet de gagner plus de 5 millions de dollars à l’époque. Le prix de MATIC a atteint un niveau record de 2,40 $ en mai 2021, trois mois après que le projet a subi un changement de marque majeur de Matic Network à Polygon Network. Avant la flambée, qui a commencé en février et a vu le jeton augmenter de plus de 7 000 % pour atteindre son plus haut niveau historique, MATIC était resté inférieur à 0,04 $ pendant près de deux ans. La façon dont les jetons MATIC sont alloués est légèrement plus complexe que la plupart des autres blockchain. projets comme suit :

• 16% des tokens sont réservés aux employés de Polygon.

• 4% vont aux conseillers de Polygon.

• 12 % sont distribués au réseau d’acteurs du projet.

• 23 % vont au soutien des projets Matic.

• 21% vont à la Polygon Foundation pour accompagner le développement du protocole.

Comment fonctionne Polygone ?

Polygon vit au-dessus d’Ethereum en tant que blockchain de couche 2. La blockchain Ethereum sous-jacente sécurise et règle en fin de compte les transactions, mais les développeurs ont conçu des deuxièmes couches construites au-dessus des blockchains pour augmenter le nombre de transactions par seconde qu’un réseau peut traiter.

Dans ce que certains appellent un « Internet des chaînes de blocs », Polygon vise à relier de nombreux projets de chaînes de blocs différents sur Ethereum, qui présentent tous des fonctionnalités différentes, mais ne sont pas nécessairement interopérables. Il existe d’autres projets de blockchain essayant de résoudre un problème similaire, tels que Polkadot et Cosmos. Polygon vise à améliorer ces projets en étant compatible avec Ethereum, en exploitant la sécurité et l’écosystème mature de la deuxième plus grande blockchain.

Polygon utilise l’algorithme de consensus de preuve de participation pour simultanément sécuriser le réseau et créer de nouvelles pièces au fil du temps. C’est la même méthode utilisée par la blockchain 2.0 d’Ethereum et Cardano, et oblige les utilisateurs à verrouiller des jetons afin d’être nommés au hasard pour valider de nouveaux blocs de données. Toutes les mises à jour de Polygon peuvent être suivies via la page GitHub officielle du projet.

Événements clés et gestion

Basé en Inde, Polygon a été lancé par Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal et Anurag Arjun en 2017. Initialement appelé Matic Network, ils ont renommé le réseau Polygon au début de 2021.

Polygon a plusieurs conseillers influents dans le monde d’Ethereum, notamment Hudson Jameson, ancien élève de la Fondation Ethereum et Anthony Sassano, co-fondateur de la ressource de développement Ethereum EthHub.

Les projets populaires de finance décentralisée (DeFi) SushiSwap, Curve et Aave utilisent déjà Polygon pour une évolutivité et une vitesse améliorées. Selon CrunchBase, les investisseurs incluent l’entrepreneur milliardaire Mark Cuban et Coinbase Ventures.