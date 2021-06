Prix ​​minimum historique de cet iPhone 12 de 64 Go lors du Prime Day 2021 | La technologie

in

Nous avons ici la meilleure offre que vous puissiez trouver sur Amazon pour l’iPhone 12, qui est exclusivement pendant le Prime Day à son prix le plus bas.

L’iPhone 12 est l’un des mobiles les plus vendus d’Apple, comme cela se produit généralement à chaque génération. Mais s’il y a quelque chose de curieux que nous avons vu ces dernières semaines, ce sont les changements de son prix sur Amazon, devenir moins cher.

Si vous pensiez que l’iPhone 12 n’allait pas être à un prix avantageux pendant le Prime Day, vous vous êtes trompé car il est déjà à un plus bas historique. Cet iPhone 12 64Go en rouge on le trouve déjà pour seulement 749 euros.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

C’est 150 euros de réduction sur son prix officiel et au prix qu’Apple continue de vendre dans ses magasins et sur son site internet. C’est donc une véritable aubaine pour quiconque souhaite un iPhone 12 pas cher.

Ce n’est pas la seule couleur qui a baissé de prix. L’iPhone 12 64 Go en blanc et noir aussi ils sont tombés respectivement à 759 euros.

Avec ces offres, nous sommes officiellement au prix le plus bas que nous ayons vu pour l’iPhone 12. Encore moins cher que certains magasins qui importent d’autres pays.

Le processeur le plus rapide et un double appareil photo de 12 mégapixels

Cet iPhone 12 est le mobile le plus avancé d’Apple, doté d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et d’une protection Ceramic Shield qui, selon Apple, le rend plus résistant que n’importe quel verre dans un mobile.

Mais ce qui est vraiment important, c’est le processeur A14 Bionic qui le rend plus rapide et offre désormais également une connectivité 5G. Il dispose également de deux caméras de 12 mégapixels, un grand angle et un ultra grand angle, capables d’enregistrer des vidéos en 4K HDR avec Dolby Vision.

Vous avez bien plus d’informations dans l’analyse complète de l’iPhone 12 que nous avons publiée lors de la sortie de ce mobile.

Si vous cherchez à acheter un iPhone, c’est le moment. Vous pouvez l’obtenir en bleu pour 755 euros, en blanc, en mauve, en vert et en noir.

