Prix ​​MIOTA à 1,16 $ après 6,3% de gains – Comment acheter IOTA ⋆ Crypto new media

La majorité du marché des crypto-monnaies se négocie dans la zone verte, et de nombreuses pièces ont réalisé des gains importants. MIOTA fait partie des signaux haussiers forts de la pièce. Depuis que le marché a rebondi fin juillet, MIOTA a réalisé des gains incroyables et s’est remis de certaines des pertes subies lors du krach boursier de mai.

MIOTA se négocie à 1,16 $ au moment de la rédaction après un gain de 6,3% en 24 heures.

Analyse des prix MIOTA

Les gains de MIOTA au cours des derniers jours ont permis à la pièce de dépasser la résistance à 1,10 $. Cette résistance est critique pour la pièce car elle montre que le soutien des acheteurs est fort. Le soutien du marché est fort; par conséquent, nous pourrions voir MIOTA briser d’autres niveaux de résistance majeurs.

Si la tendance haussière se maintient, la prochaine résistance que l’IOTA doit franchir est de 1,20 $. La pièce a dépassé ce niveau début août mais n’a pas réussi à tenir. Par conséquent, si les taureaux continuent, nous pourrions MIOTA dépasser à nouveau ce niveau.

S’il y a une tendance à la baisse à ce stade, MIOTA pourrait se diriger vers le niveau de support inférieur de 1,14 $ et 1,12 $. Atteindre ces niveaux pourrait préparer l’IOTA pour une autre course de taureaux. D’un autre côté, ces niveaux pourraient également être causés par le fait que la pièce ne parvient pas à maintenir le soutien des acheteurs, et à la place, les commerçants décident de vendre.

La pièce IOTA pourrait également bénéficier d’une adoption accrue de la blockchain IOTA. IOTA se classe comme une crypto-monnaie respectueuse de l’environnement, et avec les principaux problèmes environnementaux auxquels sont confrontés les mécanismes de preuve de travail, IOTA est bien placé pour changer l’avenir.

IOTA est un grand livre distribué connu pour son approche innovante de l’utilisation de Tangle pour traiter les transactions. Le consensus Tangle est plus rapide, durable et plus efficace que les autres blockchains. L’objectif de l’IOTA est de garantir que les transactions entre les appareils de l’Internet des objets (IoT) peuvent être exécutées.

Où acheter MIOTA

Si vous souhaitez acheter MIOTA, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur une plateforme fiable et réputée telle qu’eToro. eToro est un compte d’échange crypto de premier plan qui offre des fonctionnalités conviviales aux traders débutants et experts. Parmi ces fonctionnalités, citons le copy trading, qui permet aux nouveaux traders d’apprendre des experts du marché. Les frais de trading d’eToro sont également bas et compétitifs.

