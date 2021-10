Prix ​​nationaux du film 2021 : Rajinikanth reçoit le prix Dadasaheb Phalke, Kangana Ranaut, Manoj Bajpayee, entre autres pour recevoir les plus grands honneurs

Le 51e Dadasaheb Phalke Award a été remis à Rajinikanth (Photo : PTI)

La 67e cérémonie des National Film Awards a eu lieu lundi au Vigyan Bhawan de Delhi. Les prix ont été présentés par le vice-président de l’Inde, M Venkaiah Naidu. Le 51e Dadasaheb Phalke Award a été remis à Rajinikanth.

Rajinikanth a écrit : « Demain est une occasion importante pour moi avec deux points de repère particuliers. L’un, le prix Dadasaheb Phalke, m’a été décerné par le gouvernement indien en raison de l’amour et du soutien de la population. Il a ensuite écrit sur l’application de sa fille Soundarya. Les répétitions pour les prix ont eu lieu dimanche.

???????????????? pic.twitter.com/vkTf6mxYUu – Rajinikanth (@rajinikanth) 24 octobre 2021

Acteur légendaire, la super star Rajinikanth honorée du 51e Dadasaheb Phalke Award@rajinikanth pic.twitter.com/734uxqKNrq – All India Radio News (@airnewsalerts) 25 octobre 2021

Les 67e National Film Awards ont été annoncés en mars de cette année. Ils ont honoré le meilleur du cinéma en 2019 et devaient avoir lieu l’année dernière, mais ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Le jury a choisi le prix parmi 461 films dans la catégorie longs métrages et 220 films dans la catégorie courts métrages.

Le National Film Award du meilleur acteur a été décerné à Dhanush et Manoj Bajpayee pour « Asuran » et « Bhonsle » respectivement tandis que Kangana Ranaut a reçu le prix de la meilleure actrice pour « Manikarnika » et « Panga ».

Prix ​​national du film du meilleur acteur décerné à : Dhanush (pour Asuran)

◾Manoj Bajpayee (pour Bhonsle) @dhanushkraja @BajpayeeManoj pic.twitter.com/UdDOAxrLRj – Toutes les actualités de la radio indienne (@airnewsalerts) 25 octobre 2021

67e Prix nationaux du film | Kangana Ranaut reçoit le prix de la meilleure actrice pour « Manikarnika » et « Panga ». Dhanush et Manoj Bajpayee reçoivent respectivement le prix du meilleur acteur pour « Asuran » et « Bhonsle ». pic.twitter.com/SYuiIKZKUp – ANI (@ANI) 25 octobre 2021

Le prix du meilleur long métrage est allé à l’épopée de la période malayalam de Priyadarshan, Marakkar: Lion of the Arabian Sea. The Tachkent Files de Vivek Agnihotri a obtenu le prix du meilleur dialogue et sa femme Pallavi Joshi a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour le même film. Le meilleur film hindi est allé à Chhichhore. B Praak a reçu le prix national du meilleur interprète masculin pour la chanson patriotique Teri Mitti de son drame de guerre Kesari.

Ce #NationalFilmAward est dédié à vous tous pour votre amour et votre soutien à #TheTashkentFiles. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0PEUqnvxQW – Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 25 octobre 2021

