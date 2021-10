Prix ​​Nobel de la paix 2021 : qui sont les deux journalistes à récompenser pour avoir défendu la liberté d’expression ?

Le comité Nobel a déclaré que les deux récipiendaires étaient le visage de tous les journalistes qui défendaient les idéaux du journalisme. (Image du fichier : AP)

Prix ​​Nobel de la paix 2021 : La semaine dernière, le prix Nobel de la paix 2021 a été décerné à deux journalistes pour avoir dirigé des organes de presse indépendants dans leurs pays respectifs, même face à des menaces de détention et de mort. Le prix Nobel de la paix 2021 a été décerné à la philippine Maria Ressa et au russe Dmitry Muratov pour leur « combat courageux » en faveur de la liberté d’expression. Selon un article paru dans IE, le Comité Nobel a déclaré que les deux récipiendaires étaient le visage de tous les journalistes qui défendaient les idéaux du journalisme à une époque où la démocratie ainsi que la liberté de la presse étaient de plus en plus confrontées à des conditions défavorables.

Le comité a également déclaré que la remise de ces prix aux journalistes était également un moyen de souligner l’importance de maintenir, de protéger et de défendre la liberté d’expression et la liberté d’information. Le rapport citait en outre le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire, disant que le prix était un message puissant à l’heure actuelle où la propagation des discours de haine et des fausses nouvelles sape les démocraties.

Maria Ressa des Philippines est une journaliste d’investigation et en 2012, elle a co-fondé Rappler pour servir de plate-forme média numérique pour le journalisme d’investigation. La plateforme est toujours dirigée par Ressa. Tout en lui remettant le prix, le comité Nobel a souligné l’importance qu’elle accordait à la campagne antidrogue controversée et meurtrière menée sous le régime du président sortant Rodrigo Duterte. Le communiqué indique que la campagne a fait tellement de morts qu’elle a commencé à ressembler à une guerre contre le peuple même du pays. Ressa et Rappler ont également examiné comment les médias sociaux étaient utilisés dans le pays pour diffuser de fausses nouvelles et manipuler le discours public ainsi qu’un moyen de harceler les opposants.

Les Philippines avaient été classées 138 sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2021 de RSF, et l’organisation avait cité la déclaration du président Duterte de 2016 lorsqu’il avait déclaré que même un journaliste ne serait pas exempté d’assassinat s’il avait fait quelque chose de mal.

Avant de commencer Rappler, Ressa a travaillé pendant plus de 20 ans avec CNN, période au cours de laquelle elle a enquêté sur de nombreux sujets, y compris les réseaux terroristes, puis a également écrit pour le Wall Street Journal.

Pendant ce temps, Dmitry Muratov défend la liberté d’expression en Russie depuis des décennies, selon le Comité Nobel, alors même que les conditions deviennent de plus en plus difficiles. Sous l’administration du président sortant Vladimir Poutine, le pays a été classé 150 dans le classement mondial de la liberté de la presse cette année. Muratov travaillait pour le quotidien populaire Komsomolskaya Pravda, mais après l’avoir quitté, il a fondé Novaja Gazeta avec une cinquantaine de ses collègues en 1993. Il est l’un des fondateurs du journal et en a été le rédacteur en chef. chef depuis 1995. Depuis que le journal a commencé à fonctionner, six des collègues de Muratov ont été tués, et l’équipe a également fait face à des menaces, du harcèlement et des violences de la part des personnes qui s’y opposent. En lui remettant le prix, le comité Nobel a noté que malgré les menaces et les assassinats de ses collègues, Muratov n’a pas abandonné la politique indépendante du journal.

