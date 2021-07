Prix ​​Poco F3 GT en Inde, spécifications, date de vente et offres

Le Poco F3 GT est le premier smartphone haut de gamme de la sous-marque Xiaomi en Inde, allant bien au-delà du prix du Poco F1.

En remontant l’échelle des prix, le Poco F3 GT vise à aller au-delà des spécifications et des performances, en offrant un meilleur design et des fonctionnalités plus haut de gamme que la concurrence. Il est en concurrence avec le OnePlus Nord 2 qui a le même chipset et le même prix.

Le Poco F1 de 2018 s’est concentré uniquement sur le rapport qualité-prix, où des aspects tels que la conception et les caméras ont été mis au second plan. Son véritable successeur est en fait le Poco X3 Pro, dont la société est convaincue qu’il continuera d’être le téléphone le plus puissant du segment des moins de 20 000 roupies.

Le Poco F3 GT revendique également quelques innovations dans le segment, telles qu’un écran E4, la puissance de sortie la plus élevée pour la charge, des boutons d’épaule et plus encore. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Poco F3 GT, qui vient de faire ses débuts mondiaux en Inde.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain téléphone phare de PocoQuand est-il sorti ? 23 juillet en IndeCombien ça coûtera? Commence à Rs 26 999

Dévoilé le 23 juillet, le Poco F3 GT se décline en trois variantes : 6 Go + 128 Go à Rs 26 999, 8 Go + 128 Go à Rs 28 999 et 8 Go + 256 Go à Rs 30 999. Les précommandes ouvrent le 24 juillet et la vente ouverte est prévue le 26 juillet sur Flipkart.

Poco a annoncé une nouvelle stratégie de tarification, tous les modèles ayant un prix inférieur de Rs 1 000 pour la première semaine, une remise de Rs 500 pour la deuxième semaine, suivie d’une tarification régulière.

Pour référence, le OnePlus Nord 2 est au prix de Rs 29 999 pour la variante 8 Go + 128 Go et Rs 34 999 pour la variante 12 Go + 256 Go.

Spécifications et caractéristiques du Poco F3 GT

Image 1 sur 2

(Crédit image: Poco)Image 2 sur 2

(Crédit image : Poco)Affichage: AMOLED 6,67 pouces, taux de rafraîchissement 120 HzProcesseur: MediaTek dimension 1200 Caméra: 64MP + 8MP + 2MPLa batterie: 5 000 mAhMise en charge: 67WLogiciel: Interface utilisateur Poco

Sur la base des informations actuellement disponibles et de l’historique de Xiaomi, si et quand le Poco F3 GT sera lancé, il ne devrait pas être trop différent de son homologue chinois. Voici à quoi vous pouvez vous attendre.

Le Poco F3 GT sera l’un des premiers smartphones à être alimenté par le chipset Dimensity 1200, qui est le chipset phare actuel de MediaTek. Construit sur le processus de 6 nm, il possède huit cœurs avec un cœur Ultra Arm Cortex-A78 cadencé à 3 GHz, trois cœurs Arm Cortex-A78 Super cadencés à 2,6 GHz et quatre cœurs Arm Cortex-A55 efficaces cadencés à 2 GHz.

Dans une interaction exclusive avec TechRadar India, Anuj Sharma de Poco a révélé comment le Poco F3 GT sera le smartphone le mieux construit du segment.

Image 1 sur 2

(Crédit image: Poco)Image 2 sur 2

(Crédit image : Poco)

Les joueurs apprécieront l’écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, une certification HDR10+, une couleur 10 bits, etc. Pour l’audio, il y a deux haut-parleurs stéréo avec certification Sound by JBL, Dolby Atmos et Hi-Res . Les fonctionnalités centrées sur le jeu du Poco F3 GT comprennent des boutons d’épaule rétractables pour le jeu, une chambre à vapeur de 11 540 mm² pour la gestion thermique, un moteur de vibration 4D pour l’haptique, un placement d’antenne personnalisé, etc.

Il est peu probable que les appareils photo soient son point fort, comme avec la plupart des téléphones de jeu. Le Poco F3 GT dispose d’un réseau à trois caméras composé d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un objectif ultra-large de 8 MP et d’un appareil de prise de vue macro de 2 MP. Le téléphone abrite une grande batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W, qui prendrait environ 42 minutes pour une charge complète. Le chargeur peut être exclu de l’emballage pour maintenir les coûts bas.