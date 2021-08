Prix ​​Polkadot à 18,55 $ après 0,7% de gain – Comment acheter DOT ⋆ Crypto new media

Polkadot est l’une des plates-formes de blockchain à la croissance la plus rapide et évolutive, prête à devenir le “tueur d’Ethereum”. En juin, Polkadot s’est fait remarquer suite à la vente aux enchères de parachaines, qui a contribué à d’immenses gains. Cependant, certains de ces gains ont été annulés après les récentes volatilités du marché.

DOT se négocie à 18,55 $ au moment de la rédaction après un gain de 0,7%.

Analyse des prix du DOT

En regardant le graphique de DOT, le jeton a fait des progrès importants pour atteindre un niveau supérieur. Le jeton a maintenu une tendance à la hausse au cours de la semaine dernière, ce qui pourrait être dû au soutien obtenu du marché plus large des crypto-monnaies. Avec Ethereum qui vise 2500 $, nous pourrions voir les taureaux du DOT devenir encore plus forts.

Si la tendance haussière persiste, nous pourrions voir le polkadot se diriger vers le niveau de résistance de 21 $. Si les traders restent optimistes à ce stade, nous pourrions voir la pièce se déplacer vers un terrain encore plus élevé, où elle pourrait grimper à 26 $.

Actuellement, le bitcoin et les altcoins sont confrontés à une résistance et se battent pour maintenir leurs niveaux. Si cela continue, nous pourrions assister à une chute des prix du DOT pour retester des niveaux inférieurs à 11 $. Si un crash se produit à ce stade et que le DOT est poussé en dessous de 10 $, nous pourrions assister à des ventes massives qui pourraient reprendre de fortes baisses.

Polkadot a récemment remporté une grosse victoire après avoir hébergé l’une des plates-formes DEX à la croissance la plus rapide. dTrade, une bourse décentralisée de nouvelle génération spécialisée dans les produits dérivés, a annoncé avoir déployé des contrats intelligents sur Moonbeam de Polkadot.

Une semaine avant l’annonce de dTrade, Karura Swap, un échange décentralisé, a également été lancé sur l’écosystème Polkadot avec une valeur verrouillée totale de 3,4 millions de dollars.

Si Polkadot continue de gagner en adoption parmi les développeurs DeFi, DOT pourrait se diriger vers une tendance à la hausse, et il sera en mesure de rivaliser avec Solana et Polygon pour être la prochaine plate-forme Ethereum.

Où acheter DOT

Si vous souhaitez acheter du polkadot, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur les plateformes suivantes :

L’une des plates-formes qui prennent en charge Polkadot est eToro. eToro est l’un des principaux échanges de crypto-monnaies et prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. En outre, il facture des frais de négociation peu élevés et dispose de fonctionnalités d’assistance telles qu’un compte de trading de démonstration et un trading de copie, qui sont utiles pour les traders débutants.

L’autre plateforme sur laquelle vous pouvez acheter du DOT est Binance. Binance est également une autre bourse leader en termes de volumes de transactions. Binance facture des frais de trading bas et prend en charge une vaste gamme de paires de trading.

