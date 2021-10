Prix ​​QTUM à 11,57 $ après 19,2 % de gains – Comment acheter QTUM

Le marché des crypto-monnaies a montré de grands signes de reprise au cours des dernières 24 heures. Avec Bitcoin retestant le niveau de résistance de 45 000 $, de nombreux altcoins ont suivi cette tendance et montrent de grands signes de reprise. QTUM fait partie des pièces les plus performantes des dernières 24 heures après avoir réalisé des gains à deux chiffres.

QTUM se négocie à 11,57 $ au moment de la rédaction après un gain de 19,2 %.

Analyse des prix QTUM

Depuis la fin du mois de septembre, la pièce a connu une accélération majeure qui la rapproche progressivement de la récupération de ses sommets mensuels. Bien que certains gains aient été attribués à un soutien plus large du marché, les acheteurs ont joué un rôle clé dans cette reprise.

QTUM se dirige actuellement vers une résistance plus élevée de 12 $. Ce niveau est réalisable si le marché au sens large continue sur sa trajectoire ascendante. Si ce support est maintenu pour le reste du mois, nous pourrions voir le jeton se diriger vers des niveaux plus élevés de 13 $ et au-delà, ce qui pourrait ouvrir la voie à la pièce pour atteindre de nouveaux sommets mensuels.

D’un autre côté, le soutien du marché au sens large pourrait échouer à tout moment, étant donné que la volatilité est toujours élevée. Compte tenu de ce facteur, nous pourrions voir QTUM tester à nouveau les niveaux de support inférieurs de 9 $. La pièce s’échangeait autour de ces niveaux avant que le marché ne commence à se redresser.

Le buzz autour de la pièce augmente, étant donné que la plateforme a annoncé l’événement communautaire QTUM. Cet événement sera hébergé par Binance et permettra aux membres de la communauté QTUM de partager les récompenses. L’événement débutera le 1er octobre et se terminera le 8 octobre, avec une récompense de 100 000 $ à gagner.

