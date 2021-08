Prix ​​Realme GT Master Edition en Inde, spécifications et dernières nouvelles

Le Realme GT est l’un des téléphones les plus attendus du mois qui sera dévoilé le 18 août en Inde. À l’échelle mondiale, c’est l’un des téléphones phares les plus compétitifs. Mais ce ne sera pas le seul smartphone lancé ce jour-là car il est maintenant confirmé que le Realme GT Master Edition partagera la scène

Le Realme GT Master Edition sera lancé en Inde le 18 août et avec ce lancement, le dernier chipset de la série 7 de Qualcomm marquera également ses débuts en Inde. Au même stade, nous avons également pu voir le portable Realme se dévoiler.

Les smartphones Realme GT Master Edition et Master Edition Explorer ont été lancés en Chine il y a quelques semaines et le vanilla Master Edition est un téléphone de milieu de gamme tandis que le Master Edition Explorer est un téléphone phare alimenté par Snapdragon 870 SoC. Pour l’instant, Madhav Sheth, PDG de Realme India, a confirmé le lancement du premier uniquement.

Le Realme GT Master Edition pourrait affronter des modèles comme le OnePlus Nord 2, le Poco F3 GT, le Xiaomi Mi 11X et plus encore dans le segment des moins de 30 000 roupies en fonction de son prix mondial. Jetons un coup d’œil à ce que le téléphone apporte à la table.

Prix ​​et disponibilité de Realme GT Master Edition

En Chine, la Realme GT Master Edition est au prix de 2 399 CNY (~ 28 000 Rs) pour la variante 8 Go + 128 Go et de 2 599 CNY (~ 30 000 Rs) pour la variante 8 Go + 256 Go. En regardant la concurrence, nous nous attendons à ce que le prix Realme GT Master Edition en Inde soit inférieur à Rs 30 000.

L’appareil est disponible en trois couleurs : Suitcase Grey, Dawn et Snow Mountain.

Le téléphone sera vendu sur Flipkart et devrait être disponible dans une semaine après le lancement du 18 août. À ce prix, il pourrait chevaucher le Realme X7 Max récemment dévoilé.

Conception Realme GT Master Edition

Bien que le Realme GT Master Edition offre de bonnes spécifications sur papier, le point culminant de l’appareil est sa conception. Realme GT Master Edition est disponible en trois coloris : Suitcase Grey, Dawn (fantasy) et Snow Mountain (blanc). Alors que l’aube et la montagne enneigée sont des options de couleur régulières, le gris de la valise est tout à fait unique.

Image 1 sur 2

(Crédit image: Realme)Image 2 sur 2

(Crédit image: Realme)

La variante Suitcase Grey est conçue par le designer japonais Naoto Fukusawa, qui a également conçu d’autres produits Realme dans le passé. Cette variante est livrée avec un panneau arrière inspiré d’une valise de voyage qui « symbolise les joies du voyage ». Le dos est composé de cuir végétalien de haute qualité. Realme affirme qu’il s’agit également du premier cuir tridimensionnel de l’industrie capable de restaurer la calandre profilée de la valise.

Le téléphone a également une texture au dos qui donne un toucher doux et il y a aussi une signature du designer, Naoto. L’édition spéciale avec finition en cuir pèse 178 g et mesure 8,7 mm tandis que les couleurs régulières pèsent 178 g et ne mesurent que 8 mm.

Spécifications de Realme GT Master Edition

(Crédit image: Realme)

En commençant par les performances, la Realme GT Master Edition est alimentée par le chipset Snapdragon 778G 5G qui fera ses débuts en Inde. Il s’agit d’un chipset octa-core construit sur un processus de fabrication de 6 nm avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,4 GHz. Ceci est associé au GPU Adreno 642L. La Realme GT Master Edition est disponible en deux variantes : 8 Go+128 Go et 8 Go+256 Go sans emplacement pour carte microSD. Vous bénéficiez également d’une extension de RAM dynamique jusqu’à 5 Go. Il est livré avec une plaque de trempage de refroidissement vapeur-liquide VC d’une superficie allant jusqu’à 1729,8 mm.

(Crédit image: Realme)

Dans le département visuel, l’appareil est livré avec un écran Super AMOLED de 6,43 pouces fabriqué par Samsung avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a également une luminosité maximale de 1 000 nits et une couverture DCI-P3 à 100 %. Pour plus de sécurité, le téléphone est livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré.

Sur le segment des caméras, la Realme GT Master Edition propose une configuration de caméra arrière triple avec une caméra principale 64MP f/1.8, une caméra ultra grand angle 8MP f/2.3 et un appareil de prise de vue macro 2MP avec f/2.4. Pour les selfies, il existe un vivaneau Sony IMX615 32MP identique au Nord 2. Le téléphone est doté d’un tas de filtres AI et de fonctionnalités d’appareil photo. Vous bénéficiez également d’un mode de photographie de rue dédié.

De plus, le téléphone Master Edition fonctionne avec une batterie de 4 300 mAh soutenue par un chargeur rapide de 65 W dans la boîte qui peut passer de 0 à 100 % en seulement 35 minutes. Le téléphone fonctionne sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Les autres fonctionnalités incluent le Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, haut-parleur superlinéaire, certification Hi-Res Audio et enfin le mode GT qui apporte des performances extrêmes et active le jeu 4D vibration en un seul clic.

Explorateur Realme GT Master Edition

(Crédit image: Realme)

Bien que la société n’ait pas explicitement mentionné le lancement de Master Edition Explorer en Inde, le téléphone pourrait être lancé dans les prochains mois en Inde. Il s’agit d’un téléphone phare avec Snapdragon 870 SoC, une structure de refroidissement en acier inoxydable, une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W, un écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz et un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 MP.

Le Realme GT Master Edition Explorer est au prix de 2 899 CNY (~ 33 500 Rs) et va jusqu’à 3 199 CNY (~ 37 000 Rs) pour le modèle supérieur de 12 Go + 256 Go.

