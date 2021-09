Prix ​​Realme Pad, actualités, rumeurs et si ce sera un digne rival de l’iPad Air

Nous connaissons le Realme Pad depuis un certain temps maintenant, grâce à la société chinoise qui a taquiné la tablette de manière semi-fréquente au cours des derniers mois. Maintenant, cependant, il semble que la première tentative de Realme sur une ardoise soit publiée de manière imminente. Mais comment se situera-t-il face à de grands joueurs comme l’iPad Air ou la Galaxy Tab de Samsung ?

Le Realme Pad a toute une tâche devant lui, car la tablette Android devra trouver un créneau confortable dans l’espace, qu’il s’agisse d’offrir quelque chose de tout à fait unique ou d’avoir un prix agressif par rapport à la concurrence.

Ce que nous savons, c’est que Realme semble viser à sortir le Realme Pad en tant qu’appareil polyvalent adapté à plusieurs occasions. Selon un communiqué de presse de Realme, la conception légère de la tablette permet “de vous divertir en déplacement, d’être plus accessible pour l’apprentissage en ligne et de travailler plus léger”.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La première tablette de la société chinoise RealmeQuand est-il sorti ? Pas de date officielle pour le moment, mais devrait être révélée le 9 septembre 2021Combien ça coûtera? Potentiellement autour de 319 $ / 229 £ / 429 $ AU

Un rendu divulgué du Realme Pad (Crédit image: OnLeaks)

Nous n’avons actuellement pas de prix concret ni de date de sortie pour le Realme Pad. Cependant, le prix attendu en Inde (selon 91mobiles) est de 22 999 Rs. Cela revient à environ 319 $ / 229 £ / 429 AU $. C’est moins cher que l’iPad Air 4 et le Galaxy Tab S7, donc Realme pourrait se positionner comme une alternative Android plus abordable.

En termes de date de sortie, nous nous attendons à ce que le Realme Pad soit officiellement dévoilé le 9 septembre 2021, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. Reste à savoir s’il sortira ou non le même jour, mais attendez-vous certainement à ce qu’il soit avant la fin de l’année.

Nouvelles et rumeurs de Realme Pad

Plusieurs versions

Le Realme Pad fonctionnera sur le système d’exploitation Android 11. Le modèle de base comportera 4 Go de RAM et GSMArena s’attend à ce qu’un modèle de 6 Go soit également publié.

Écran et taux de rafraîchissement

D’autres spécifications rumeurs incluent un écran AMOLED de 10,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pas tout à fait au même niveau que l’écran 120 Hz de l’iPad Pro, mais certainement un taux de rafraîchissement adéquat pour ce qui pourrait potentiellement être une ardoise budgétaire.

Plus de spécifications clés

Selon Geekbench, le Realme Pad sera alimenté par le chipset MediaTek Helio G80 octa-core 12 nm. Les autres spécifications incluent 64 Go de stockage, une batterie de 7 100 mAh et jusqu’à 512 Go de stockage extensible via des périphériques externes.

Un stylet intégré ?

Les fuites de rendus pour le Realme Pad montrent que la tablette pourrait être livrée avec un stylet intégré. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

Bien que ce soit un avantage par rapport à la gamme de produits iPad et Galaxy Tab – qui n’inclut actuellement pas de stylet ou de silo pour en stocker un – cela pourrait également signifier moins de place pour les composants dans le Realme Pad. Cela pourrait signifier que la tablette sera dotée d’une batterie plus petite et aura globalement moins de place pour les composants internes.