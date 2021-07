Prix ​​Realme Watch 2 Pro en Inde, spécifications, fonctionnalités et actualités

Realme est actuellement l’une des marques technologiques les plus ambitieuses du marché. La société prévoit de lancer plus de 100 produits AIoT en Inde en 2021. Cependant, en raison du verrouillage et des restrictions, la société n’a pas été en mesure de lancer autant de produits qu’elle l’aurait souhaité.

Cependant, cela a changé au mois de juillet lorsque la société a lancé un tas de nouveaux produits audio, portables et est même entré dans le produit de style de vie tel que la tondeuse à barbe et le sèche-cheveux. Le dernier ajout à la longue liste de produits Realme AIoT est le Realme Watch 2 Pro.

Lancée le 23 juillet en Inde, la Realme Watch 2 Pro coûte moins de 5 000 roupies et affrontera l’Amazfit Bip U Pro. La Realme Watch 2 et la Realme Watch 2 Pro ont toutes deux fait leurs débuts mondiaux en Malaisie et les deux appareils connectés sont désormais disponibles en Inde.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Realme Watch 2 Pro :

Couper à la chasse:

Qu’est-ce que c’est? La nouvelle montre connectée de RealmeCombien ça coûtera? 4 999 roupiesQuand est-il sorti ? 23 juillet

Prix ​​et disponibilité de la Realme Watch 2 Pro

Conception et affichage de la Realme Watch 2 Pro

(Crédit image: Realme)

En termes de design, la Realme Watch 2 Pro est disponible en deux couleurs : gris sidéral et argent métallique. La montre est livrée avec un bracelet en silicone liquide de 22 mm qui peut être échangé avec tout autre bracelet tiers. En ce qui concerne la protection, le portable est classé IP68 pour la protection contre l’eau et la poussière. Le boîtier de la montre est disponible dans les coloris Space Gray et Metallic Silver.

La Realme Watch 2 Pro est également l’une des plus grandes montres intelligentes avec une épaisseur de 12,65 mm et un poids de 40 grammes. Il arbore un grand écran couleur de 1,75 pouces qui est 56% plus grand que le modèle précédent. Il a une résolution de 320 x 385 pixels, un taux de rafraîchissement de 30 ips et une luminosité maximale de 600 nits. La montre prend en charge plus de 100 cadrans de montre et elle est également livrée avec quelques cadrans de montre en direct accessibles via l’application compagnon Realme Link.

Fonctionnalités et spécifications de Realme Watch 2 Pro

(Crédit image: Realme)

L’ajout majeur consiste en un GPS à double canal qui vous permet de suivre plusieurs activités de plein air indépendamment de votre téléphone. Certaines des fonctionnalités de base incluent des mesures d’entraînement, de distance, de calories et de durée d’entraînement. En dehors de cela, le portable peut suivre jusqu’à 90 modes sportifs, notamment la course, la marche, les exercices de musculation, l’équitation de football, le hockey, le tennis de table, le badminton, l’elliptique, le yoga, le cricket, la boxe, le bowling, etc. Cependant, la société a également confirmé que l’ensemble des 90 modes sera ajouté ultérieurement via la mise à jour OTA.

Image 1 sur 3

(Crédit image: Realme) Image 2 sur 3

(Crédit image: Realme) Image 3 sur 3

(Crédit image: Realme)

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la Realme Watch 2 Pro est conçue pour durer jusqu’à 14 jours avec une seule charge avec la batterie intégrée de 390 mAh. Mais cela variera en fonction de l’utilisation du GPS et d’autres fonctionnalités de la montre. En ce qui concerne la santé, le suivi va, vous obtenez la multitude habituelle de capteurs tels qu’un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 pour suivre les niveaux d’oxygène dans le sang et un accéléromètre à 3 axes.

La Realme Watch 2 Pro est également dotée de certaines fonctionnalités intelligentes, notamment l’identification de l’appelant, le rejet/le silence des appels entrants, les mises à jour météo, les notifications des applications sur téléphone et les rappels. Il peut également contrôler la lecture multimédia et prendre des photos sur le téléphone. Les autres fonctionnalités incluent Bluetooth 5.0, rappel sédentaire, rappel de consommation d’alcool, méditation, contrôle IoT via l’application Realme Link et trouver mon téléphone.

Suivez TechRadar India sur Twitter, Facebook et Instagram!