Prix ​​Shiba-Inu en phase de consolidation ! Est-ce le calme avant la tempête ?

Les crypto-monnaies ont augmenté en valeur au cours des dernières 24 heures. L’éther, la deuxième plus grande crypto-monnaie et l’unité liée au réseau Ethereum, a augmenté de plus de 7% à 4 223 $, selon CoinGecko. Le prix du Cardano a augmenté d’environ 4 % à 2,24 $, le prix du dogecoin a augmenté de plus de 2,4 % à 0,25 $, et Prix ​​Shiba Inu augmenté de 0,2 pour cent à 0,00002813 $.

Action des prix Shiba-Inu

Shiba Inu Coin a connu un début de journée difficile, tombant à un creux intrajournalier de 0,00002717 $ en début d’après-midi avant de passer à l’action.

SHIB Price visera désormais le niveau de prix de 0,00003543 $ après avoir formé une formation de tête et d’épaules inversée sur le graphique en 4 heures. SHIB devrait sortir à 0,00003543 $ à partir d’ici, sur la base du modèle technique.

La cassure de la ligne de tendance de résistance à la baisse formée depuis le plus haut du swing du 7 octobre s’ajoute à cette vision haussière. Cependant, 0,00003073 $ et 0,00003200 $ seront les deux principaux obstacles à cette hausse.

Une fois qu’il aura surmonté un dernier obstacle, le prix du Shiba Inu devrait connaître une hausse de 20 %. Avant de grimper au plus haut du 7 octobre, SHIB doit trancher au-dessus de la ligne de cou du modèle graphique dominant à 0,00002946 $. Shiba Inu reviendra à un modèle de consolidation s’il descend en dessous de 0,00002712 $, continuant à suivre une tendance latérale.

SHIB Les prix augmentent avec les transactions

Les transactions SHIB supérieures à 100 000 $ ont souvent augmenté avant les augmentations de prix des crypto-monnaies, selon la société d’analyse de crypto-monnaie Santiment. Les baleines, en particulier, pourraient accumuler encore plus de crypto-monnaie avant ces augmentations de prix.

La pièce Shiba Inu a été ajoutée à la liste des crypto-monnaies que les utilisateurs peuvent acheter et vendre sur Public, une application de commerce de détail.

Le dernier ajout est la pièce Shiba Inu, qui a été inspirée par le dogecoin et sa race de chien éponyme, qui a été en larmes ce mois-ci, en partie grâce à l’enthousiasme du PDG de Tesla, Elon Musk.

Lien source

Vues de la publication : 12