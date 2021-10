Prix ​​Shiba Inu: Michael Burry en énorme coup à la crypto-monnaie malgré une augmentation de 230% | Monde | Nouvelles

L’investisseur est bien connu pour avoir été le premier à prévoir la crise des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis entre 2007 et 2010. Au moment de la rédaction du 12 octobre, Shiba Inu vaut 0,00002062 £, un pic de 24 781 810,40 % en un an.

M. Burry a noté le pic de valeur de la crypto-monnaie, la pièce augmentant de 235% en une semaine.

Cependant, l’investisseur a également noté que Shiba Inu a un quadrillion de jetons sur le marché, ce qui rend son pic de valeur « inutile ».

Il a dit : « Je dis juste qu’un quadrillion de secondes équivaut à environ 32 millions d’années.

« Un quadrillion de jours équivaut à 2,7 billions d’années, ou tout le temps, depuis le début de l’univers, multiplié par 71 000.

« En d’autres termes, inutile. »

Tout au long de 2021, M. Burry a mis en garde les investisseurs contre les crypto-monnaies.

En mars, alors que le prix du Bitcoin atteignait des sommets records, il a averti que la monnaie numérique n’était pas viable et que les acheteurs ont contracté des dettes dangereuses.

Il a déclaré dans un message supprimé sur Twitter : « $ BTC est une bulle spéculative qui présente plus de risques que d’opportunités, bien que la plupart des partisans aient raison dans leurs arguments pour expliquer pourquoi elle est pertinente à ce stade de l’histoire.

« Si vous ne savez pas quel effet de levier est impliqué dans la préparation, vous n’en savez peut-être pas assez pour le posséder. »

Il a également comparé les crypto-monnaies, ainsi que les « actions mèmes » comme GameStop et AMC, aux bulles immobilières et dot-com des années 90.

Il a déclaré: « Les modes d’aujourd’hui (#BTC, #EV, SAAS #memestocks) sont comme le logement en 2007 et fiber/.com/comm/routers en 1999. »

Bien que le buzz autour des investissements ne soit pas infondé, M. Burry ne s’attend pas à ce qu’il dure.

Il a ajouté: « Dans l’ensemble, ce n’est pas faux, juste poussé par une ferveur spéculative à des hauteurs folles dont la chute sera dramatique et douloureuse. »

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a été en partie crédité de la hausse de valeur de Shiba Inu.

Le 7 octobre, M. Musk a écrit « Floki Frunkpuppy » sur Twitter, accompagné d’une photo de son nouveau chiot Shiba Inu, nommé Floki.

Cela a déclenché une forte tendance à Shiba Inu, les prix de la pièce ayant augmenté de 40% quelques heures seulement après le message de M. Musk.

David Hsiao, PDG du magazine crypto Block Journal, a déclaré à Fortune : « La montée en flèche du SHIB (pièce de Shiba Inu) a été très certainement déclenchée par le tweet de Musk.

« Les actions banales comme le tweet peuvent être trop interprétées par la communauté crypto, et la réponse peut être assez sauvage. »

Garrick Hilleman, responsable de la recherche chez Blockchain.com et chercheur invité à la London School of Economics, a également déclaré au New York Post que les commerçants devraient se méfier des « meme coins » comme

Shiba Inu et Flokinomics qui sont stimulés par le battage médiatique et les célébrités en ligne.

Il a déclaré: «Le risque sur ces pièces meme est assez élevé.

« Il y a un risque réel que si la célébrité se désintéresse ou si la capacité de meme est dépassée par une autre pièce de monnaie, vous avez des ennuis. »