Prix ​​Solana en hausse de 7,2% à 39,57 $ – Où acheter SOL ⋆ Crypto new media

Solana est largement connue comme le plus grand concurrent d’Ethereum. Le réseau est réputé pour sa grande évolutivité et son efficacité de traitement des transactions. Le jeton natif de Solana, SOL, a réalisé des gains importants au cours des dernières semaines, la majorité de ces gains étant attribués au soutien continu du marché.

Solana se négocie à 39,57 $ au moment de la rédaction après un gain de 7,2% en 24 heures.

Analyse des prix de Solana

Source : Tradingview

Solana, également connu sous le nom de tueur d’Ethereum, est sur une lancée montante et a enregistré des gains importants au cours de la semaine dernière. Les gains de SOL ont presque atteint 40% sur une échelle hebdomadaire, et il se dirige maintenant vers de nouveaux sommets mensuels.

Si la tendance haussière actuelle de SOL se poursuit, les traders pourraient voir le jeton se diriger vers 42 $. L’achat d’un support à ce niveau pourrait également permettre au jeton de dépasser le prix de 46 $ créé début juin. Se diriger vers 50 $ pourrait permettre à SOL de dépasser le sommet historique de 58,03 $, créé le 18 mai.

Le soutien du marché est actuellement très fort, ce qui pourrait pousser SOL vers une séquence encore plus élevée.

À la baisse, Solana pourrait ne pas enregistrer de nouveaux sommets et se replier à la place à des niveaux plus bas, en particulier si un renversement de tendance sur le marché au sens large se produit. Dans ce cas, SOL pourrait tester à nouveau le niveau de support de 36 $. Néanmoins, les gains de ce mois-ci ne seront effacés que si SOL passe en dessous de 30 $.

La plus grande plate-forme de prêt de financement décentralisé (DeFi), Aave, a annoncé son intention de s’étendre à Solana. Stani Kulechov, PDG d’Aave, a déclaré que les services de prêt et d’emprunt d’Aave pourraient bientôt être lancés sur Solana via Neon Labs. L’adoption accrue du réseau Solana le rapproche d’un redoutable concurrent d’Ethereum.

Solana a également récemment bénéficié d’un important coup de pouce publicitaire après avoir participé au festival de musique Lollapalooza. Solana a parrainé l’une des scènes utilisées dans le festival où une grande bannière est apparue lors de la représentation sur scène de Katy Perry. Le buzz des médias sociaux de cet événement est également attribué aux gains hebdomadaires de SOL.

