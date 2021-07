Prix ​​stellaire en hausse de 5,6% à 0,261 $ – Où acheter XLM – Crypto nouveaux médias

Stellar est l’une des technologies innovantes du marché et l’un des principaux concurrents de Ripple. Stellar a réalisé des gains importants cette année et a été l’un des jetons les plus touchés lors du krach boursier de mai. Cependant, malgré la perte de plus de 70% de sa valeur, Stellar a réussi à faire preuve d’une résilience remarquable.

Stellar se négocie à 0,261 $ au moment de la rédaction après un gain de 5,6% en 24 heures.

Analyse des prix stellaires

Source : Tradingview

La tendance actuelle de Stellar montre un drapeau haussier robuste qui pourrait avoir un impact positif sur les détenteurs à long terme. Si les taureaux continuent, XLM dépassera bientôt la résistance de 0,28 $ avant de se diriger vers une autre course haussière au-delà de 0,30 $. Le marché et le soutien à l’achat sont actuellement forts ; par conséquent, la tendance haussière montre de forts signaux de poursuite.

Les signaux du marché montrent actuellement un signal d’achat pour XLM, et si davantage d’acheteurs se lancent, nous pourrions voir XLM se consolider à 0,25 $ même si le support du marché échoue.

D’un autre côté, XLM pourrait ne pas maintenir la tendance haussière, principalement si une autre crise se produit sur le marché au sens large. Lorsque cela se produira, XLM se dirigera vers 0,20 $, mais de forts ours sauteront s’il y a un solide recul en dessous de 0,20 $.

Malgré des signes de légère volatilité, la reprise est la voie la plus probable que suivra XLM, compte tenu des développements stratégiques en cours au sein de l’écosystème Stellar. Récemment, des rumeurs selon lesquelles Stellar est en train d’acquérir MoneyGram ont conduit à une percée de 14% de XLM.

MoneyGram est l’un des plus grands fournisseurs de transferts de fonds au monde. Dans un récent rapport de Bloomberg, la Stellar Development Foundation travaillerait avec Advent International, une société de capital-investissement, pour aider à l’acquisition. Le partenariat facilitera les paiements et les envois de fonds transfrontaliers rapides et bon marché à l’aide de jetons Stellar.

MoneyGram s’était initialement associé à Ripple, mais la société de transfert de fonds s’est retirée de l’accord après les problèmes juridiques de Ripple avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Une fois l’accord d’acquisition conclu, ce sera une victoire importante pour XLM.

Où acheter XLM

