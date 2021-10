Prix ​​stellaire | Indice et graphique des prix XLM Live — CoinDesk 20

Stellar Lumens (XLM) est la crypto-monnaie native de Stellar, qui est un réseau de paiement basé sur la blockchain dont les dirigeants le considèrent comme un moyen plus rapide et moins cher d’effectuer des paiements mondiaux que les géants des envois de fonds MoneyGram et Western Union. Ces entreprises facturent des frais élevés et peuvent prendre des jours pour traiter une transaction. En 2021, Stellar a même déclaré qu’il était intéressé par l’achat de MoneyGram. La plate-forme possède également son propre échange décentralisé pour le trading de crypto et d’autres actifs. Pour les actifs non crypto comme l’or, les institutions financières vérifiées connues sous le nom de « Stellar Anchors » agissent comme des banques et détiennent les dépôts. La plate-forme émet ensuite des jetons liés à ces actifs au déposant et restitue les actifs lors du retrait/rachat des jetons. Tout cela se passe sur le grand livre Stellar.

Prix ​​en lumens (XLM)

En 2014, Stellar a levé 35 millions de dollars lors de sa vente initiale de son jeton natif, XLM. L’approvisionnement de Stellar est géré par la Stellar Development Foundation (SDF) à but non lucratif, qui dirige le développement du protocole. Lorsque Stellar a démarré, 100 milliards de XLM ont été créés avec un taux d’inflation annuel de 1 %. Le taux d’inflation a depuis été supprimé.

En 2019, Stellar a brûlé ou supprimé plus de 50 % de son approvisionnement, réduisant son plafond d’approvisionnement total à 50 milliards. Les prix ont bondi de plus de 14% dans l’heure suivant l’annonce, les jetons restants en circulation se faisant plus rares.

Le prix de XLM a atteint un niveau record de 0,86 $ lors de la course haussière crypto de 2017. Dans le marché baissier suivant, le prix de XLM a chuté à 0,03 $. Peu de temps après que le prix du bitcoin ait atteint un sommet de 63 500 $, le prix de XLM a atteint un autre sommet de 0,73 $ en mai 2021.

Comment fonctionne Stellar

Bien que Stellar emprunte ses idées à Bitcoin, sa principale distinction par rapport à Bitcoin est qu’il est sécurisé par un protocole de consensus différent. Bitcoin utilise une preuve de travail pour sécuriser la blockchain et s’assurer que le réseau décentralisé est en mesure de parvenir à un accord sur la validité des transactions. Au lieu de la preuve de travail, Stellar déploie le « Stellar Consensus Protocol » (SCP) , qui a été inventé par le scientifique en chef de Stellar David Mazières en 2015. Sous SCP, un groupe défini de nœuds « de confiance » est chargé de valider les transactions et les blocs, en veillant à ce que personne n’imprime de l’argent gratuit pour lui-même.

Cet ensemble de nœuds dignes de confiance fait l’objet d’un vote périodique. Toute personne sur le réseau peut participer en exécutant un nœud. Chaque nœud vote sur qui il pense être digne de confiance. Les gagnants (celui qui obtient la majorité des voix) sont chargés de valider les transactions.

Parce que SCP ne nécessite pas de machines minières coûteuses exécutant des calculs toute la journée, c’est un projet de blockchain beaucoup plus respectueux de l’environnement que les autres blockchains. SCP est également la façon dont Stellar peut prendre en charge des transactions plus rapides et moins chères.

Pourtant, certains chercheurs soutiennent que des algorithmes comme celui de Stellar ne sont pas aussi sécurisés et ouverts que la preuve de travail de Bitcoin. Par exemple, un document de recherche de l’Advanced Institute of Science and Technology de Corée du Sud, intitulé Stellar « considérablement centralisé ». En raison de ces problèmes, le réseau Stellar s’est écrasé au moins deux fois au cours des deux dernières années, empêchant les utilisateurs d’envoyer des paiements sur le réseau.

Événements clés et gestion

Jed McCaleb, programmeur informatique et ancien directeur de la technologie chez Ripple, a quitté Ripple en 2013 en raison d’un désaccord sur la direction proposée par la société de crypto-monnaie. Il a lancé Stellar en formant une nouvelle blockchain qui s’est séparée de la blockchain de Ripple.

En 2014, McCaleb a lancé le Stellar Development Fund en collaboration avec Patrick Collison, PDG de la société de logiciels de paiement Stripe, et Stripe a investi 3 millions de dollars dans Stellar.

Avec ses ambitions de concurrencer les grandes sociétés de transfert de fonds, Stellar s’est associée à plusieurs institutions financières mondiales au fil des ans et, en 2020, la banque allemande Bankhaus von der Heydt, l’une des plus anciennes banques au monde, a émis un stablecoin basé sur Stellar.