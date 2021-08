Prix ​​Tezos à 4,62 $ après des gains de 9,1% – Comment acheter XTZ ⋆ Crypto new media

Tezos fait partie des rares gagnants dans l’espace crypto, étant donné que la majorité du marché se négocie dans la zone rouge. La pièce a réussi à atteindre des niveaux plus élevés et, bien qu’elle soit encore loin d’avoir atteint un sommet historique, elle a réussi à créer de nouveaux sommets mensuels. La performance de Tezos au cours des dernières 24 heures a suscité l’intérêt des acheteurs, car il fait partie des rares qui se négocient encore dans la zone verte.

XTZ se négocie à 4,62 $ au moment de la rédaction après un gain de 9,1% en 24 heures.

Analyse des prix de Tezos

La poussée subie par les tezos au cours des dernières 24 heures a été l’une des plus importantes depuis le début des hausses du marché. La pièce montre actuellement de forts signes de reprise par rapport aux creux précédents, la plupart de ces gains étant attribués au support d’achat.

Une nouvelle action sur les prix pourrait pousser XTZ vers de nouveaux sommets de 4,64 $ et 4,66 $. Un rallye vers 5 $ est également possible, étant donné que le prix actuel est un recul par rapport à ce que XTZ se négociait lors d’une première session intrajournalière au cours des dernières 24 heures. Le prix le plus élevé que XTZ a atteint jusqu’à présent est de 5,31 $, et le recul actuel a été attribué à la pression de vente.

Le sentiment général du marché est baissier ; Par conséquent, si les acheteurs ne soutiennent pas l’action des prix de XTZ, la pièce pourrait reculer vers le support inférieur de 4,50 $. Il éliminera la plupart des gains haussiers réalisés au cours des dernières 24 heures s’il descend en dessous de ce niveau.

La récente flambée des prix XTZ pourrait être attribuée à l’adoption croissante de la blockchain Tezos. Tezos a été sélectionné par InCore Bank, une entreprise bancaire B2B suisse, pour lancer des produits financiers numériques basés sur la blockchain. La collaboration, qui a également impliqué Crypto Finance AG et Inacta, développera une norme de jeton Tezos utilisée pour la tokenisation des actifs.

Cette adoption a jeté un éclairage positif sur la blockchain Tezos et pourrait être l’une des raisons pour lesquelles le jeton réalise des gains malgré le reste du marché s’échangeant dans la zone rouge au cours des dernières 24 heures.

Où acheter XTZ

