Prix ​​Tron | Indice des prix TRX et graphique en direct — CoinDesk

Tronix, également connu sous le nom de TRX, est la crypto-monnaie native de Tron : une plate-forme basée sur la blockchain avec deux fonctions principales. Premièrement, il sert de plate-forme mondiale de partage de contenu en ligne, et deuxièmement, il permet aux développeurs de créer leurs propres applications autonomes qui fonctionnent sans avoir besoin d’intermédiaires.

Tron est l’un des nombreux projets de crypto-monnaie en lice pour décentraliser Internet avec la technologie blockchain. Il s’agit d’une plate-forme spécialement conçue pour le partage de fichiers peer-to-peer dans le but de concurrencer les géants de la technologie des médias centralisés tels que YouTube.

Prix ​​TRX

En 2017, Tron a levé 60 millions de dollars dans une offre initiale de pièces (ICO). Les jetons ont été initialement alloués comme suit :

• 15,75 milliards de Tronix sont allés à des investisseurs privés.

• 40 milliards de Tronix sont allés aux investisseurs de l’ICO.

• La Fondation Tron, l’organisation à but non lucratif qui guide le développement de Tron, a reçu plus de 34 milliards de Tronix.

• La société Peiwo Huanle Technology Co. de l’entrepreneur technologique Justin Sun à Pékin a reçu 10 milliards de Tronix.

• Lorsque le réseau principal de Tron a été lancé, la Fondation Tron a « brûlé » – ou détruit – 1 milliard de Tronix.

Pour l’instant, Tron a un plafond d’approvisionnement de 100 milliards de Tronix. Mais contrairement à d’autres crypto-monnaies telles que le bitcoin, cette limite n’est pas figée, a déclaré la Fondation Tron. Selon le fournisseur de données sur les prix CoinMarketCap, le prix de Tron a atteint un sommet historique de 0,22 $ en janvier 2018 au milieu d’une course haussière à l’échelle de la crypto. . Pour la majeure partie de 2018 et 2019, le prix de Tron a oscillé entre 0,01 $ et 0,04 $. Le prix de Tron a atteint un nouveau pic de 0,16 $ en avril 2021, augmentant avec le reste du marché alors que le bitcoin a dépassé 64 000 $ pour la première fois.

Comment fonctionne Tron

Tron vise à faciliter la distribution de fichiers, images, vidéos et autres contenus de divertissement de manière décentralisée, sans les géants de la technologie des médias tels que Netflix et YouTube au milieu.

Pour atteindre cet objectif, Tron emprunte une partie de sa technologie à Ethereum. Semblable au populaire ethereum de crypto-monnaie, Tron utilise une machine virtuelle connue sous le nom de « Tron Virtual Machine » ou TVM. Une machine virtuelle est un programme qui permet aux contributeurs du réseau (appelés nœuds) d’exécuter des contrats intelligents basés sur Tron. Les contrats intelligents sont des codes informatiques auto-exécutables qui exécutent certaines fonctions lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. Par exemple, si Bob envoie 1 ETH à un certain portefeuille, un contrat intelligent se déclenche et lui envoie un prêt de 2 ETH.

Tron est sécurisé par une preuve de participation déléguée, un mécanisme de consensus où les détenteurs de jetons déposent un montant de TRX dans un portefeuille et élisent un délégué pour valider les transactions sur la blockchain en leur nom. Avec Tron, un groupe tournant de 27 délégués appelés « super représentants » est échangé toutes les six heures pour valider les nouvelles données de transaction et les ajouter à la blockchain.

La principale différence qui sépare Tron de concurrents comme YouTube est que Tron est davantage conçu pour le partage de fichiers décentralisé.

Pour faciliter la décentralisation des médias et des fichiers, l’architecture de Tron est divisée en trois couches :

• La couche centrale : Cette couche traite des contrats intelligents, de la gestion des comptes et du mécanisme de consensus de preuve de participation déléguée.

• Couche de stockage : Pour stocker des fichiers et d’autres données volumineuses.

Événements clés et gestion

En 2017, Sun a fondé Tron, lançant la Fondation Tron basée à Singapour pour guider le développement de la crypto-monnaie. Tron a commencé sur la blockchain Ethereum, mais a migré vers sa propre blockchain en 2018.

Sun est connu pour avoir orchestré des mouvements marketing extravagants au nom de Tron. En 2018, Tron a acquis le populaire service de partage de fichiers décentralisé BitTorrent pour 120 millions de dollars. a également lancé une ICO pour BitTorrent en 2019. Toutes les pièces ont été achetées en moins de 15 minutes.