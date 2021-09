Prix ​​VeChain en hausse de 10,9% à 0,137 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le marché de la cryptographie a connu un rebond significatif au cours des dernières 24 heures. Bitcoin teste à nouveau la résistance à 50 000 $, tandis qu’Ethereum a atteint de nouveaux sommets mensuels de 3 700 $. Cette reprise a conduit à un retour soudain du marché au sens large, et les altcoins atteignent désormais de nouveaux sommets mensuels.

VeChain se négocie à 0,137 $ au moment de la rédaction après un gain de 10,9% en 24 heures.

Analyse des prix VeChain

Source : Tradingview

VeChain a connu une reprise significative au cours des dernières 24 heures, permettant à la pièce d’atteindre de nouveaux sommets mensuels. Actuellement, le soutien du marché au sens large est élevé, permettant à l’EFP d’atteindre de nouveaux sommets.

Si la tendance haussière se poursuit, nous pourrions voir l’EFP se diriger vers la prochaine résistance de 0,138 $. S’il dépasse ce niveau lorsque le sentiment haussier se maintient, nous pourrions voir l’EFP tester à nouveau d’autres niveaux de support de 0,14 $. Même avec le soutien plus large du marché, les acheteurs doivent toujours rallier leur soutien à la pièce pour s’assurer qu’elle peut atteindre des niveaux encore plus élevés.

D’un autre côté, le sentiment haussier de ce mois a été plusieurs fois perturbé, ce qui signifie que cela pourrait se reproduire. S’il y a une baisse des prix de l’EFP, nous pourrions voir le support inférieur de 0,134 $ être à nouveau testé. Si des baisses de marché plus fortes sont créées, nous pourrions voir l’EFP tester à nouveau des niveaux inférieurs de 012 $, attirant les commerçants qui achèteront pendant la baisse.

L’activité sur la blockchain VeChain a également été élevée au cours de la semaine dernière, ce qui a alimenté les discussions autour du jeton. La blockchain VeChain s’est engagée à réduire l’empreinte carbone et a récemment lancé un nouveau service pour permettre aux entreprises de rendre compte des données d’empreinte carbone. Ce nouveau service combine à la fois la technologie du grand livre décentralisé et le logiciel en tant que service (SaaS).

