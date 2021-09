Prix ​​XRP pour un Bull-Pull avec 1 $ en 2021?

Les monnaies numériques gagnent en popularité de jour en jour ces dernières années. XRP (Ripple) est l’un des quatre leaders de la crypto-monnaie, avec Bitcoin, Ethereum et Tether.

Ripple a fait des progrès rapides tout au long de sa durée de vie et le prix du XRP a connu une amélioration substantielle. Avec une capitalisation boursière aussi importante, de nombreux investisseurs tentent de déterminer si l’altcoin peut augmenter davantage cette année.

Quel sera le Prédiction du prix d’ondulation pour 2021 et au-delà ?

Êtes-vous intéressé à investir dans le XRP Coin, mais n’êtes-vous pas au courant de Prévision de prix XRP, ce qui signifie comment il fonctionnera dans un proche avenir ? Alors vous êtes au bon endroit pour répondre à vos questions

Aperçu

Crypto-monnaie

Ondulation

Jeton

XRP

Prix

0,9753 $

Capitalisation boursière

45 244 927 848,0000 $

Alimentation en circulation

46 717 640 571 000 $

Volume d’échanges

2 609 820 723.0000 $

Plus haut historique

3.4000 $ 7 janvier 2018

Plus bas historique

0,0027 $ 22 mai 2014

Qu’est-ce que l’ondulation (XRP) Jeton?

Ripple, sorti en 2012, est similaire à Ethereum, il est largement utilisé pour décrire à la fois son réseau de paiement et comme une crypto-monnaie. Son réseau de paiement est le RippleNet, tandis que le XRP, sa devise native, permet d’effectuer des transactions transfrontalières également négociables.

Ryan Fugger a exprimé pour la première fois le concept du réseau de paiement Ripple en 2004. Mais ce n’est que lorsque Jed McCaleb et Chris Larson ont repris le projet en 2012 que Ripple a commencé à participer. Étonnamment, Ripple Labs est entré en scène en 2012 et XRP a vu sa meilleure version à partir de là.

XRP est le jeton natif du réseau et permet de transférer des valeurs au sein du réseau. La monnaie numérique est échangeable contre presque toutes les devises fiduciaires ou autres actifs numériques, cela aussi avec des frais de transaction négligeables ! Les Jeton XRP est là pour servir un objectif et c’est-à-dire pour faciliter le transfert d’argent entre deux devises qui prend du temps et de l’argent !

Analyse fondamentale

XRP doit résoudre plusieurs problèmes rencontrés lors de l’utilisation du bitcoin, comme une faible vitesse et des frais de transaction énormes. La vitesse de transaction de l’ondulation n’est que d’environ 4 secondes et environ 1 500 transactions peuvent être traitées sans tracas par seconde.

Ripple Labs a initialement créé 100 milliards de jetons XRP qui fonctionnent indépendamment de Ripple.

Ainsi, Ripple (XRP) est la devise qui s’exécute sur RippleNet, un réseau de paiement numérique, qui se trouve au-dessus de la base de données distribuée XRP Ledger. Le XRP Ledger est open source et est basé sur la technologie du grand livre distribué.

Étant donné que l’exploitation minière implique des unités électriques car les systèmes informatiques consomment de l’énergie, cela a conduit à une plus grande exploitation. Ainsi, Ripple va dans le sens de l’environnement et est durable. Le XRP a fait des progrès rapides tout au long de sa durée de vie et son prix a connu une amélioration substantielle. Malgré toutes les chances contre Ripple, le prix de l’altcoin est resté moins impacté et propulsé en conséquence. De nombreux experts croient Prix ​​XRP sont fortement sous-évaluées et pourraient gonfler notablement dans un avenir proche.

Comme les échanges d’argent ont tendance à dominer un segment substantiel du marché des devises, personne n’a le temps de réfléchir ! Par conséquent, l’essor du XRP a renversé la vapeur. De plus, les critiques sur les actifs extraits ont culminé plus tôt cette année, ce qui a attiré tant d’attention sur cet altcoin durable. Voici tout sur la future devise, les derniers buzz et tendances que vous devez savoir !

Prévision de prix XRP pour 2021

Le prix du XRP a grimpé en flèche en 2021, malgré la bataille juridique contre la SEC et le PDG de Ripple. Cependant, il y a eu de bonnes nouvelles pour les XRP HODLers car il y avait des rumeurs selon lesquelles le cas contre XRP était faible.

Le prix est passé de 0,2 $ à plus de 0,5 $ en février et s’est échangé au-dessus de 0,4 $ jusqu’à ce qu’un énorme pic remonte le prix à près de 1 $ en avril. Plus tard, le prix a finalement atteint 1 $ et a atteint les sommets annuels à 1,9 $.

De fin avril à fin mai, le prix est revenu au plus bas de 0,77 $ en raison du krach boursier du 19 mai. La tendance baissière s’est poursuivie jusqu’en juillet, lorsque le prix s’échangeait légèrement au-dessus de 0,60 $.

Le mois d’août a débuté sur une note haussière. L’altcoin a dépassé l’objectif de 1,00 $ pour la première fois en plus de 60 jours. Bien qu’elle soit aux prises avec le procès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la société a récemment conclu quelques accords importants. À savoir, GME Remittance, l’un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancaires en Corée du Sud, a annoncé qu’il avait rejoint le réseau de paiement de Ripple RippleNet.

D’ici la fin de 2021, étant une crypto-monnaie rapide et moins coûteuse, le XRP peut facilement attirer de nombreux investisseurs. Ainsi, le prix pourrait atteindre le 2 $ marque avec un marché haussier.

Au contraire, l’offre XRP pré-minée peut faire baisser le prix. Dans un tel cas, le prix peut baisser à court terme près les 0,561 $ niveau et peut récupérer dans un court laps de temps.

Prévision de prix XRP 2022

Le prix XRP devrait terminer le commerce de 2021 avec une note haussière et éventuellement commencer avec le commerce de la nouvelle année sur une note similaire. Dans un tel cas, le prix pourrait osciller autour de 2 $ ou bien initier la transaction au prix de 1,8 $ à 1,9 $.

Si dans le cas où la tendance est baissière, le prix resterait au-dessus de 1 $ ou juste en dessous. Cependant, l’affaire Ripple vs SEC devrait aboutir à des résultats en 2022 et, en conséquence, la plupart des bourses devraient remettre la devise en vente. Et dans un tel scénario, le prix du XRP connaîtrait un impact extrêmement positif.

D’ici la fin de 2022, si la série d’événements se produit comme prévu, la possibilité que le prix atteigne un nouveau jalon autour de son ATH actuel est élevée. De plus, le prix pourrait atteindre avec succès de nouveaux sommets et atteindre 4 $. Sinon, si le procès n’a pas d’impact sur le prix, l’achat et la vente normaux restreindraient le prix en dessous de son ATH actuel à 3,4 $.

Prévision de prix XRP 2025

Ripple devrait également travailler avec davantage de banques européennes et latino-américaines qui feront la promotion des technologies de paiement XRP et Ripple. De telles avancées pourraient entraîner des changements de prix importants dans le prix symbolique du XRP. Cela peut attirer d’autres investisseurs et faire avancer le prix du XRP vers l’objectif fixé initialement à 5 $ et plus tard à 10 $.

Si le marché est soumis à un krach à n’importe quel moment au cours des cinq prochaines années, le prix peut baisser à environ 50% et voir son bas à 3,513 $.

Cependant, si Ripple parvient à retenir les investisseurs persistants en maintenant un réseau stable et en tête en tant que moyen d’échange bon marché, alors d’ici la fin des cinq prochaines années, le prix peut être vu à un chiffre moyen de 5,742 $.

Prédiction du marché XRP

Prix ​​de la monnaie numérique

Un site Web de prédiction cryptographique, Digitalcoinprice.com, a révisé sa prédiction de Ripple Price selon laquelle le XRP atteindra 1,00 $ d’ici la fin de 2021. Actuellement, ils prédisent que d’ici 2022, le prix pourrait être de 1,24 $, soit le double de son prix actuel.

Commerce de bêtes

Des perspectives ambitieuses pour 2021 ont été formulées par Trading Beasts qui a modifié ses prévisions de prix pour atteindre 1,12 $ avec un bond de 36,58 % d’ici la fin de l’année.

Primexbt

Une prédiction haussière extrême est déployée par Primexbt car ils espèrent que le prix atteindrait 4 $ d’ici la fin de 2021 et atteindrait 22 $ d’ici la fin de 2022. Fait intéressant, la plate-forme prédit que le prix trébuchera en 2023, s’effondrant à 9 $ et rebondissant à 50 $ d’ici 2024-25.

Portefeuilleinvestisseur

Selon Walletinvestor, leurs prévisions de prix modifiées indiquent que le prix du XRP pourrait augmenter progressivement et atteindre 1,785 $ au cours de l’année à venir. Ils suggèrent que le XRP soit un investissement rentable et citent +55,24% comme potentiel de gain à long terme en un an.

monnayeur

Selon les analystes de Coinswitch, le prix pourrait atteindre 2 $ d’ici la fin de 2021, ce qui pourrait atteindre 4,52 $ d’ici la fin de 2025.

Nos prédictions XRP

Le soutien institutionnel et les partenariats auront un impact positif sur Ripple ainsi que sa perspective de prix.

Selon Prédiction de prix XRP formulée par Coinpedia, avec des sentiments de marché aussi positifs, le prix du XRP peut être considérablement augmenté et il peut frapper 2 $ d’ici fin 2021. le

À la baisse, le procès peut avoir un impact négatif sur les commerçants, si l’affaire est reportée à l’année prochaine. Si cela se produit, Ripple perdra un énorme secteur de ses investisseurs et le prix pourrait chuter à 0,56 $.

Année

Potentiel élevé

Faible potentiel

2021

2 $

0,561 $

2022

10 $

0,997 $

2025

20 $

1,513 $

Sentiments historiques du marché

2017

La pièce est entrée sur le marché à un coût de 0,0058 $, le prix est resté le même pendant de nombreuses années. En mars-avril 2017, le premier bond des prix a eu lieu. La pièce a grimpé à 0,03 $ en quelques mois. La croissance a été rapidement suivie par une nouvelle pompe du marché en mai à 0,2 $.

L’explication d’une adoption aussi rapide était la nouvelle que le réseau de Ripple avait rejoint la Bank of Tokyo-Mitsubishi. La Bank of Tokyo est la troisième banque du monde.

Le prix du XRP, avec quelques pompes ici et là, a fluctué entre 0,18 $ et 0,3 $ tout au long de 2017. Le nouveau « rallye » XRP a commencé avec la croissance de BTC en décembre 2017. Les marchés du bitcoin et de la crypto-monnaie ont connu une tendance positive avec une énorme croissance des prix à cette période.

2018

À la suite du développement de l’année précédente, la crypto-monnaie a atteint 1 $ par pièce et plus de 3 $ en janvier 2018. En février, la pièce est tombée à 0,07 $ et a été regonflée à 1 $ par XRP. La devise a maintenu sa position de prix pendant un mois puis a continué à baisser. Il est revenu à 0,5 $ en avril grâce à Bitcoin qui a réussi à dépasser la barre des 8 000 $. La pièce a ensuite commencé à baisser régulièrement et a atteint 0,26 $.

En septembre, Ripple a annoncé la sortie de xRapid, un forum pour les services de paiement et les institutions financières. Les cotations XRP ont commencé à grimper au milieu de l’annonce et l’actif a même réussi à déplacer brièvement Ethereum de la deuxième position sur la liste CoinMarketCap à un moment donné, affichant une croissance de plus de 100 %.

La pièce numérique s’échangeait entre 0,5 $ et 0,39 $ jusqu’en novembre, puis a chuté à 0,28 $ en décembre 2018. La moyenne XRP était d’environ 0,3 $ pendant près de six mois.

2019

Le prix est resté presque constant tout au long de l’année avec des pics considérables et faibles. Le prix était toujours à 0,28 $ pour les premiers mois de 2019. Ensuite, il a connu une augmentation constante à 0,3 $. Il a encore plongé davantage et a été clôturé à 0,19 $ le 31 décembre 2019. Le prix n’a pas dépassé les niveaux de 0,2 $ et a chuté pour clôturer le commerce annuel à 0,19 $.

2020

Le prix du XRP, qui a commencé à se négocier autour de 0,23 $, a grimpé au-dessus de 0,3 $ pendant une très courte durée et est retombé en dessous de 2 $. Le prix s’est échangé à moins de 2 $ jusqu’à la fin novembre car les volumes étaient très faibles. Début décembre, les volumes ont grimpé en flèche comme jamais auparavant, ce qui a fait grimper le prix à 0,6 $, puis a terriblement plongé à 0,2 $ pour clôturer le commerce annuel.

FAQ

Pouvez-vous exploiter XRP ?



Non, le XRP ne peut pas être extrait car les individus qui peuvent générer du XRP sont ceux qui peuvent les libérer.

Le prix du XRP atteindra-t-il 10 $ ?

Le prix XRP devrait augmenter en valeur et pourrait atteindre le prix de 5 $ selon les experts. Altcoin, en particulier, devrait prendre de la valeur. On estime que la crypto pourrait atteindre la valeur de 10 $ sur une période de sept ans, selon certains experts et analystes de marché.

Combien vaudra XRP en 2021 ?



Le XRP pourrait atteindre 1,00 $ d’ici 2021.

Que vaudra Ripple en 2025 ?



Ripple pourrait augmenter en valeur d’ici 2025 et pourrait se négocier à 3,87 $