Prix ​​XRP sur une tendance baissière ! Une forte chute à 0,60 $ attendue – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

in

Alors que XRP observe une cassure à la baisse du canal de consolidation, les ours dominent l’action des prix de l’actif, selon l’analyse des prix Ripple. Malgré la baisse de 15%, la pression baissière n’a pas diminué et l’action des prix continue de baisser.

Alors que Ripple continue de baisser sans aucun signe de reprise. Il est prévu que le XRP puisse tomber aussi bas que 1,60 $ dans les jours à venir.

Raisons pour lesquelles XRP pourrait s’abaisser

Indications préemptées

Entre le 13 et le 15 août, le prix du XRP est passé de 0,95 $ à 1,35 $. À la suite de cette montée en flèche, les sceptiques et les investisseurs hésitants sont sortis du bois, et Ripple a chuté de 18% à 1 $ dans les semaines qui ont suivi.

Les acheteurs avides ont poussé le prix du XRP à établir un sommet à 1,41 $, bien au-dessus du sommet du 15 août à 1,35 $. Au cours des pics du 15 août et du 6 septembre, l’indice de force relative (RSI) a formé un plus bas plus bas, entraînant une divergence baissière.

Effondrement du niveau de support

L’effondrement récent d’un plancher de support stable est la deuxième cause, tout aussi importante. Alors que les marchés baissaient aujourd’hui, le prix du XRP a traversé la zone de demande, allant de 0,96 $ à 1,01 $.

Cette section de la barrière est critique car elle est utilisée depuis début avril. Passer en dessous de ce niveau le transformera en un niveau de résistance difficile, empêchant toute pression d’achat à court terme de le récupérer.

En outre, il existe toujours un écart important entre le niveau actuel du RSI et la zone de survente, indiquant que la pièce de remise n’a pas encore atteint son niveau le plus bas.

Sur les métriques de la chaîne

À la fin de la première semaine de septembre, le nombre d’adresses actives quotidiennes était passé à environ 31 316. Le nombre d’investisseurs interagissant avec la blockchain Ripple diminue à mesure que le XRP diminue.

Cette mesure a atteint un plus bas niveau de 28 761 le 17 septembre, soit une baisse de 8,15% en 11 jours.

Cette baisse indique que les acteurs du marché ne sont pas intéressés par les perspectives de prix du XRP en ce moment et sont probablement en train de convertir/vendre leurs avoirs, ce qui entraîne une tendance à la baisse.