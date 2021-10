Prix, date de sortie et fonctionnalités des AirPods 3 annoncés

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui les AirPods 3, la nouvelle génération d’écouteurs sans fil populaires de la société. Alors qu’il y avait un espoir plus tôt dans l’année que nous verrions Apple dévoiler les AirPods 3 lors de son événement iPhone 13 en septembre dernier, cela ne s’est bien sûr pas réalisé. Au lieu de cela, Apple a décidé d’attendre un peu et, je pense qu’il est juste de le dire, cela valait certainement la peine d’attendre.

AirPods 3 est une mise à niveau incroyablement convaincante sous tous les angles. En effet, AirPods 3 emprunte de nombreux éléments de conception aux AirPods Pro d’Apple. Pour commencer, l’audio spatial arrive enfin sur les AirPod d’entrée de gamme d’Apple.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

AirPods 3 Nouvelles fonctionnalités

La caractéristique la plus évidente des AirPods 3 est son nouveau look. Comme annoncé initialement, les AirPods 3 sont dotés d’un facteur de forme plus compact. En d’autres termes, la tige plus longue qui définissait les conceptions précédentes des AirPod n’est plus.

De plus, les AirPods 3 offriront des performances audio améliorées et une résistance à l’eau et à la transpiration plus robuste. Apple note que les AirPods 3, ainsi que le boîtier de chargement, ont un indice IPX4.

En ce qui concerne les performances audio, les AirPods 3 disposent d’un tout nouveau pilote de distorsion personnalisé pour des basses plus puissantes, des hautes fréquences propres et un nouveau design de contour pour une meilleure acoustique.

« En combinant la puissance de la puce H1 avec un système acoustique conçu par Apple », écrit Apple, « les nouveaux AirPod utilisent l’audio informatique pour offrir un son révolutionnaire avec Adaptive EQ ».

« Le microphone est recouvert d’un maillage acoustique pour aider à réduire le bruit du vent, de sorte que la voix de l’orateur est distincte lors des appels », ajoute Apple. « Les AirPod sont également dotés de l’AAC-ELD, un codec vocal supérieur qui offre une qualité vocale Full HD, offrant une communication claire et naturelle pour les appels FaceTime. »

Apple se vante que Adaptive EQ ajustera les sons en temps réel en fonction de la façon dont l’AirPod lui-même s’insère dans l’oreille d’un utilisateur.

« Un microphone orienté vers l’intérieur surveille le son, puis l’égaliseur adaptatif, alimenté par l’audio informatique, règle les basses et moyennes fréquences pour tenir compte de ce qui peut être perdu en raison des écarts d’ajustement », écrit Apple.

Les AirPods 3 offrent également une autonomie exceptionnelle avec 6 heures d’écoute. De plus, 5 minutes de temps de charge vous rapporteront 1 heure d’utilisation.

Les autres fonctionnalités incluent la charge MagSafe, la configuration en une étape, les toutes nouvelles commandes de capteur Force, la prise en charge du réseau Find My et, encore une fois, la prise en charge de l’audio spatial.

Prix ​​des AirPods 3

Le tout nouveau AirPods 3 commencera à 179 $. Les précommandes commencent aujourd’hui et le produit sera disponible la semaine prochaine. Pendant ce temps, les AirPod de deuxième génération seront désormais disponibles à 129 $. Vous pouvez consulter la page de commande d’Apple ici.

De plus, les AirPods Pro seront désormais livrés avec un étui de chargement MagSafe. Apple tient également à noter que si vous n’avez jamais essayé Apple Music auparavant, vous pouvez essayer un essai gratuit de six mois si vous achetez des AirPods, AirPods Pro ou AirPods Max.

La gamme d’écouteurs d’Apple ressemble maintenant à ceci.

Enfin, le principal différenciateur entre les AirPods 3 et les AirPods Pro est la prise en charge de la suppression du bruit.

AirPods Pro MagSafe mis à jour

Une petite information que nous avons découverte dans la boutique en ligne mise à jour d’Apple est que les populaires AirPods Pro sont également désormais disponibles avec l’étui de chargement MagSafe.