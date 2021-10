Prix, date de sortie et spécifications

Les téléphones Pixel 6 de Google sont enfin officiels, car la société a dévoilé les deux combinés lors de son événement Made by Google mardi. La révélation du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro de Google est unique dans l’industrie. La société a annoncé les deux téléphones début août avant que Samsung et Apple ne dévoilent leurs produits phares. Google n’a pas révélé les spécifications complètes, le prix ou la date de sortie à l’époque. Au lieu de cela, nous avons obtenu les détails de la conception et de la puce Tensor. Google a fait une large promotion des téléphones Pixel 6 dans les mois qui ont suivi, même si les acheteurs ne pouvaient pas les commander. Dans le même temps, de nombreuses fuites de Pixel 6 ont comblé les blancs, donnant aux fans tous les détails manquants, y compris des prix incroyablement abordables.

Avance rapide jusqu’au 19 octobre, et Google a finalement tout révélé sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro lors de son événement du 19 octobre. Vous trouverez tout ce que vous devez savoir ci-dessous, et vous devriez lire nos avis sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Conception du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro

En août, Google a taquiné le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, confirmant le nouveau design passionnant apparu dans les rumeurs. Les téléphones sont dotés d’écrans perforés avec des capteurs d’empreintes digitales intégrés. Le verre Gorilla Glass Victus de Corning protège les écrans et les deux appareils présentent une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont résistants à l’eau. Source de l’image : Google

Le panneau arrière du téléphone est vraiment frappant, grâce à la bosse du module de caméra qui traverse le dos. La Camera Bar est un élément de design reconnaissable qui sert à deux fins. Tout d’abord, la série Pixel 6 de Google propose le premier système d’appareil photo à triple objectif dans un téléphone Pixel, mais seul le Pro l’obtient. Deuxièmement, la bosse horizontale est une caractéristique de conception qui rend le Pixel 6 instantanément reconnaissable.

La puce Google Tensor

Ce n’est pas seulement le design audacieux qui se démarque avec les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les nouveaux téléphones sont les premiers Pixels de Google à être livrés avec un système sur puce (SoC) personnalisé fabriqué par Google. Le SoC Tensor pourrait ne pas correspondre aux performances de l’A15 Bionic de l’iPhone 13. Mais c’est un énorme pas en avant par rapport au Snapdragon 765 de milieu de gamme du Pixel 5. Des références divulguées ont montré que le processeur offrira une expérience phare, et Google l’a souligné sur scène.

La puce Tensor est synonyme de vitesse, de sécurité et d’adaptabilité. Le SoC devrait offrir une expérience globale rapide, et les combinés disposent d’une technologie de batterie adaptative toute la journée. Cela signifie que le téléphone adapte ses performances pour économiser la batterie, et que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro peuvent durer jusqu’à 48 heures avec une charge.

Bump de caméra Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Source de l’image : Google

Le chipset Tensor est également livré avec une nouvelle puce de sécurité Titan M2 et une application Security hub. Ceux-ci devraient améliorer la confidentialité et la sécurité, Google promettant cinq ans de mises à jour de sécurité.

La nouvelle puce de Google est également dotée de puissantes capacités d’apprentissage automatique (ML) qui lui permettent d’effectuer des tâches de ML sur l’appareil, sans se connecter aux serveurs de Google. Cela inclut la traduction de messages et de vidéos. Le processeur d’image personnalisé du Tensor joue également un rôle majeur dans la photographie informatique du Pixel 6, ce qui n’est guère surprenant.

Les spécifications haut de gamme du Pixel 6 de Google

En parlant d’appareils photo, le Pixel 6 dispose d’un système d’appareil photo à double objectif qui comprend un nouvel appareil photo large de 50 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels. L’appareil photo principal est doté d’un capteur plus grand (1/1,3 pouce) que le Pixel 5, permettant au téléphone de capturer 150% de lumière en plus que le combiné de l’année dernière. Le Tensor vous aidera avec les fonctionnalités du mode portrait, du côté nuit, de la gomme magique, de l’effacement du visage et du mode mouvement.

Le Pixel 6 Pro contient également un troisième téléobjectif de 48 mégapixels prenant en charge le zoom optique 4x ou le zoom Super Res 20x. En ce qui concerne les caméras selfie, nous envisageons des caméras ultra-larges de 8 mégapixels et 11 mégapixels pour les deux combinés.

Le Pixel 6 Pro obtient également un écran plus grand et de meilleure qualité. Il s’agit d’un écran OLED Smooth de 6,7 pouces qui prend en charge les taux de rafraîchissement adaptatifs. L’écran LTPO descend jusqu’à 10 Hz et jusqu’à 120 Hz pour maximiser la durée de vie de la batterie tout en améliorant la consommation de contenu. Le Pixel 6 dispose d’un écran OLED Smooth de 6,4 pouces avec prise en charge du taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Module de caméra arrière de Google Pixel 6 Pro. Source de l’image : Google

En ce qui concerne la batterie, les deux téléphones prennent en charge la charge rapide sans fil et filaire rapide. La recharge sans fil va jusqu’à 21W (Pixel 6) et 23W (Pixel 6 Pro) mais nécessite un chargeur spécial. La charge filaire va jusqu’à 30W. Les téléphones n’ont également besoin que de 30 minutes pour atteindre 50 % de leur capacité, et ils prennent en charge le partage de batterie.

Les deux téléphones Pixel prennent en charge la connectivité 5G et Wi-Fi 6E. Ils disposent de 8 Go (Pixel 6) ou 12 Go (Pixel 6 Pro) de RAM LPDDR5 et de 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1. Le Pixel 6 Pro sera également livré avec jusqu’à 512 Go de stockage.

Enfin, les combinés sont livrés avec Android 12 préchargé, qui inclut le nouveau thème Material You qui permet aux acheteurs de personnaliser l’interface utilisateur à la volée. Vous avez déjà vu Material You dans toutes les promotions Pixel 6 qui ont précédé l’événement presse.

Android 12 fonctionnant sur les téléphones Google Pixel 6. Source de l’image : Google

Prix ​​et date de sortie du Pixel 6

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront disponibles en précommande le 19 octobre auprès de Google, des opérateurs et des revendeurs de produits électroniques. Le prix commence à 599 $ pour le Pixel 6 et à 899 $ pour le Pixel 6 Pro. Les couleurs incluent le blanc nuageux, le vert écume de mer et le noir orageux.

Les téléphones seront expédiés aux acheteurs le 28 octobre, ce qui vous laisse amplement le temps de lire nos critiques complètes sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro.