prix, fonctionnalités et date de sortie

est mardi 14 septembre la grande entreprise technologique Apple a présenté, dans une grande attente (à travers un événement en ligne), iPhone 13, le nouveau terminal de la société américaine, ainsi que d’autres produits, parmi lesquels le nouveau iPad et Apple Watch série 7.

Lors d’un événement qui a débuté à 19h00 (heure péninsulaire) et au cours duquel il s’est déroulé au siège d’Apple, à Cupertino (Californie, USA). Tim Cook s’est chargé d’ouvrir le rideau sur cette Apple Keynote 2021 tant attendue.

Prix ​​et fonctionnalités de l’iPad et de l’iPad Mini

Le premier produit présenté par la société californienne était le iPad et iPad mini. Dans le cas de l’iPad, il disposera de la puissance A13 Bionic, dans laquelle Apple assure avoir 20% de performances en plus. En plus d’un écran de 10,2 pouces et avec le système d’exploitation iPadOS 15. Il débutera avec un prix de 329 $ aux Etats-Unis

ipad mini

Dans l’iPad Mini, qui augmente son processeur de 40% et ajoute la 5G et est disponible en quatre couleurs. L’appareil dispose d’un écran de 8,3 pouces et d’un processeur 40% plus puissant. La caméra arrière a un nouveau capteur et 12 MP. Dans le cas de la caméra frontale, également 12 MP. Ce nouveau iPad Mini sera au prix de 499 $ et sera disponible la semaine prochaine.

La surprise, l’Apple Watch Series 7

Après cela, ce fut au tour de l’Apple Watch tant attendue, en l’occurrence la Series 7. L’écran de l’Apple Watch Series 7 a été entièrement repensé : il a 70 % de luminosité en plus en intérieur et permet d’afficher 50 % de plus texte à l’écran. écran que son prédécesseur. Sa durabilité a également augmenté, ce qui fait ressortir qu’il est beaucoup plus résistant aux chocs. Sa batterie a également été améliorée, avec une autonomie de 18 heures et une réponse de charge 33% plus rapide que la Série 6.

Apple Watch série 7

Les Apple Watch Series 7 commence à 399 $s lorsqu’il est disponible (date exacte inconnue). De plus, lors de l’événement et lors de la présentation de l’Apple Watch, ils ont signalé une nouvelle application de fitness, Apple Fitness +, programmée pour être utilisée sur Apple Watch.

Voici le nouvel iPhone 13

Comme prévu, le plat principal était réservé à la dernière partie de la présentation, en l’occurrence pour faire place aux iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les Conception de l’iPhone 13: cinq nouvelles couleurs pour ce nouveau terminal. L’iPhone 13 comprend une double caméra à l’arrière, qui complète l’avant. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini sont livrés avec le Processeur A15 Bionic avec un GPU quadricœur. De plus, l’iPhone 13 inclut des améliorations dans ses appareils photo et est capable de capturer plus de lumière (47% de plus)

Apple présente le nouvel iPhone 13

De même, l’iPhone 13 explorera le réseau 5G au maximum et son autonomie s’est considérablement améliorée : amélioration en 2,5 heures par rapport à l’iPhone 12.

La société a signalé que le L’iPhone 13 Mini sera au prix de 699 $ aux Etats-Unis. Dans le cas de l’iPhone 13, cela commence par un prix de 799 dollars. Le stockage commencera à partir de 128 Go.

Apple présente le nouvel iPhone 13

Enfin, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont livrés avec trois caméras à l’arrière. De plus, l’écran aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces deux derniers modèles démarrent avec les tarifs suivants : Pièce iPhone 13 Pro au prix de 999 $ aux Etats-Unis. Dans le cas de l’iPhone 13 Pro Max, il sortira avec un prix de 1099 dollars. La nouvelle gamme d’iPhone 13 sera disponible le 24 septembre.