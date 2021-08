Prix, forfaits et combo avec Disney + au Mexique

Star + : Tarifs, forfaits et combo avec Disney + au Mexique | Instagram

Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’incroyable Plate-forme de Star + au Mexique, ainsi que leurs prix, forfaits et combo avec Disney+ du nouveau service de streaming qui aura tout le contenu de FOX, alors continuez à lire.

Tout semble indiquer que le nouveau service de streaming Disney qui proposera tout le contenu FOX a déjà un prix officiel au Mexique.

Comme annoncé précédemment, Star + peut non seulement être loué individuellement, mais également dans un package “combo” avec Disney +, ses prix sont donc :

Star + pour 199 pesos par mois Star + et Disney + (Combo +) pour 249 pesos par mois

Cependant, ce n’est pas tout, puisque comme prévu, le service peut également être contracté annuellement pour bénéficier d’une remise, dans ce cas nous ne paierions que 1 999 pesos pour un an de Star +.

Malheureusement, le plan Combo +, qui inclut Disney +, ne peut pas être payé annuellement, donc si vous voulez les deux, vous devriez peut-être les acheter séparément.

A noter que le coût de Disney+ est de 159 pesos par mois, donc le forfait Combo+ représente une économie de 109 pesos en incluant les deux plateformes de streaming et bien qu’on dise que ce coût est “promotionnel” et on ne sait pas comment longtemps il durera.

Star + peut être loué à partir du 31 août au Mexique et abritera tout le contenu “adulte” appartenant à Disney.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, des sports en direct d’ESPN seront également inclus, tels que la NBA, la NFL, la MLB et la Serie A.

Cependant, l’une des plus grandes attractions de Star + sera d’avoir l’intégralité du catalogue de ‘Les Simpson’, la célèbre série FOX aura toutes ses saisons sur le service.

De plus, nous pouvons profiter de séries complètes telles que « Family Guy », « Futurama », « Grey’s Anatomy », « The X Files », « Prison Break », « The Walking Dead », « American Horror Story » et des films comme « Deadpool’,’Logan’, la saga ‘Alien’ parmi tant d’autres.

D’autre part, Star + aura une application dans la plupart des appareils où nous avons déjà Disney + : Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, LG / Samsung TV, Roku, navigateurs, smartphones Android et iOS, et PS4, PS5, Consoles Xbox One et X/S Series.

Mieux encore, une partie du contenu du service peut être appréciée en 4K, nous pouvons télécharger hors ligne sur jusqu’à 10 appareils, nous pouvons l’utiliser simultanément sur quatre écrans et il disposera du contrôle parental classique.