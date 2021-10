Prix, jeux et fonctionnalités du pack d’extension en ligne Nintendo Switch

Image : Nintendo

Le pack d’extension en ligne Nintendo Switch est à nos portes, ajoutant un niveau payant supplémentaire au service. Au moment de la publication, il ne peut être ajouté que sur la base d’un laissez-passer familial de 12 mois, et dans ce guide, nous décrirons les détails.

Sur cette page:

Ai-je besoin de Nintendo Switch Online pour obtenir le pack d’extension ? Qu’est-ce que le pack d’extension Nintendo Switch Online ? Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas pour une deuxième année ?

Ai-je besoin de Nintendo Switch Online pour obtenir le pack d’extension ?

Oui, le pack d’extension ne peut être ajouté qu’au service de base. Nous avons un guide complet sur Nintendo Switch Online disponible ci-dessous.

Qu’est-ce que le pack d’extension Nintendo Switch Online ?

Le dernier ajout au service ajoute une gamme de titres Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis à leurs applications respectives (ceux-ci sont répertoriés ci-dessous). De plus, il donne accès à l’extension DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.

Combien ça coûte?

Le prix varie en fonction de la façon dont vous choisissez de payer, ci-dessous (pour information) est le prix standard de Nintendo Switch Online.

12 mois 3 mois 1 mois d’abonnement familial annuel (jusqu’à 8 utilisateurs) 17,99 £ / 19,99 $ 6,99 £ / 7,99 $ 3,49 £ / 3,99 $ 31,49 £ / 34,99 $

Il existe également une option d’abonnement familial qui offre à Nintendo Switch Online jusqu’à huit commutateurs pour 31,49 £ / 34,99 $ par an. C’est moins de 5 £ / 5 $ par utilisateur si huit personnes sont inscrites.

Le pack d’extension peut être ajouté aux abonnements des membres existants, avec une « réduction au prorata en fonction du nombre de jours restants dans votre abonnement actuel ». Ci-dessous les tarifs pour Nouveau les clients prendre le combiné Nintendo Switch Online + Pack d’extension, avec l’extension uniquement disponible dans un forfait de 12 mois.

12 mois

Abonnement familial annuel (jusqu’à 8 utilisateurs)

49,99 $ / 39,99 € / 34,99 £ 79,99 $USD / 69,99 € / 59,99 £

Quels jeux sont inclus ?

Le pack d’extension ajoute une gamme de titres Nintendo 64 et SEGA Mega Drive / Genesis. Vous pouvez trouver la liste complète (et régulièrement mise à jour) ci-dessous :

Vous aurez également accès au Animal Crossing: Nouveaux Horizons Extension DLC, Happy Home Paradise. Comme mentionné ci-dessus, le pack d’extension est acheté par tranches de 12 mois, donc pendant cette période au minimum, vous pourrez jouer à ce DLC sans l’acheter.

Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas pour une deuxième année ?

Si vous ne renouvelez pas le pack d’extension (ou le service Nintendo Switch Online plus large), vous ne pourrez pas jouer aux applications Nintendo 64 ou SEGA Mega Drive / Genesis.

En ce qui concerne Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, si vous y avez joué via le pack d’extension mais que vous l’annulez, vous perdrez l’accès à l’archipel et à toutes ces activités, mais vous conserverez certaines fonctionnalités sur votre propre île qui ont été déverrouillés dans le cadre de ce DLC. L’explication de Nintendo est ci-dessous.

Les joueurs peuvent toujours continuer à accéder à certaines choses qu’ils ont débloquées dans Animal Crossing : New Horizons – Happy Home Paradise sur leur île principale, y compris l’ajout de comptoirs, de cloisons, ainsi que l’ajout d’éclairage ambiant et de paysages sonores, même si leur accès à Animal Crossing : New Horizons – Happy Home Paradise est suspendu. Cependant, il ne sera pas possible de visiter l’archipel si les joueurs perdent l’accès au DLC. Pour pouvoir visiter l’archipel et répondre à nouveau aux demandes de conception de maisons de vacances, vous devrez acheter le DLC séparément ou renouveler l’abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack

Alors, comment m’inscrire ?

Pour les nouveaux membres, l’option NSO + Expansion Pack est désormais facile à trouver sur l’eShop, avec des informations dans l’application « Nintendo Switch Online » qui se trouve sur l’écran d’accueil de Switch.

La mise à niveau est également relativement simple, le système détectant votre compte NSO existant et appliquant les remises correspondantes.

Nous avons mis un guide étape par étape sur le lien ci-dessous.

C’est tout pour l’instant avec ce guide, une fois le service en ligne, nous partagerons plus d’informations sur la mise à niveau et plus encore. Comme toujours, posez également vos questions ci-dessous !