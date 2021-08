Prix, spécifications et comparaison avec l’iPad Pro des Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro

Bien qu’il ait des spécifications pour rivaliser avec un iPad Pro, le nouveau Xiaomi Mi Pad 5 pourrait en fait être le meilleur par rapport aux tablettes moins chères d’Apple – non seulement il est plus proche d’eux en termes de prix, mais une rumeur suggère qu’il sera lancé en septembre, ce qui est autour du moment où l’iPad Mini 6 et l’iPad 10.2 sont attendus.

Le Mi Pad 5 a été initialement lancé lors d’un grand événement Xiaomi en Chine, aux côtés du Mi Mix 4, d’un système audio, de nouveaux téléviseurs et plus encore. Le smartphone Mix 4 ne se lance pas globalement, donc la tablette pourrait être le seul appareil présenté à le faire.

Notre comparaison iPad Pro n’est pas seulement une rhétorique de journaliste technologique : Xiaomi a lui-même partagé de nombreuses comparaisons de spécifications entre sa nouvelle liste et la version d’Apple début 2021, lors de l’événement de lancement.

Le Xiaomi Mi Pad 5 Pro est le vrai joyau ici, avec de nombreuses spécifications qui font légitimement exploser les appareils Apple, mais l’ardoise «standard» n’est pas quelque chose à regarder car son prix inférieur le fera probablement le modèle le plus populaire.

De plus, la série Mi Pad 5 a été dévoilée aux côtés de ‘MIUI for Pad’, une version du fork pour smartphone d’Android de Xiaomi appelée MIUI, conçue pour les tablettes. Il s’agit d’un rival à peine voilé de l’iPadOS d’Apple, qui pourrait apporter des fonctionnalités de productivité utiles.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? La première tablette de Xiaomi depuis 2018Quand est-il sorti ? Nous ne savons pas queCombien ça coûtera? Cela semble étonnamment abordable

(Crédit image : Xiaomi)

Nous ne connaissons pas réellement la disponibilité mondiale de la série Xiaomi Mi Pad 5 – ou si elle sera disponible en dehors de la Chine – mais une rumeur suggère qu’elle débarquera en Europe en septembre, ce qui est un signe prometteur.

Le prix est encore un mystère, mais on peut regarder les coûts chinois pour se faire une idée.

C’est une ardoise étonnamment abordable, du moins en Chine. La tablette «standard» commence à seulement 1 999 CNY pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, un prix qui se convertit à environ 310 $, 220 £, 420 AU $. Il existe une version qui augmente le stockage jusqu’à 256 Go pour 2 299 CNY, soit environ 350 $, 260 £, 480 $ AU.

Pour le modèle Pro, les prix augmentent, mais seulement légèrement, ce qui en fait l’achat le plus tentant. Le modèle 6 Go de RAM et 128 Go coûte 2 499 CNY (environ 390 $, 280 £, 530 AU), une version 6 Go / 256 Go coûte 2 799 CNY (environ 430 $, 310 £, 590 AU) et le modèle haut de gamme avec 8 Go de RAM, 256 Go stockage et compatibilité 5G, est de 3 499 CNY (environ 540 $, 390 £, 740 AU $).

Les conversions chinoises sont souvent bien inférieures aux prix finaux dans d’autres régions, et nous devons vous avertir que les produits Xiaomi ne sont pas en vente aux États-Unis, mais même ces prix suggèrent que la série Mi Pad 5 ne coûtera pas autant qu’un iPad Pro.

Oh, une chose cependant : contrairement aux autres tablettes Android de Samsung et Huawei, vous n’obtiendrez pas d’accessoires avec l’ardoise comme un stylet ou un clavier.

Conception et affichage

(Crédit image : Xiaomi)

Les deux tablettes Xiaomi Mi Pad 5 ont le même design. Les écrans mesurent 11 pouces de diagonale, avec des résolutions de 2560 x 1600 ou 2,5K, ainsi que des taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 500 nits, la technologie LCD et la prise en charge HDR10.

À l’avant, les caméras sont logées dans la lunette, et non dans des segments découpés comme sur certaines autres tablettes.

En termes d’apparence, ils ressemblent en grande partie aux appareils Xiaomi Mi 11 qui ont été allongés – cette comparaison se situe principalement dans le département des appareils photo, avec une bosse similaire. Dans l’ensemble, cependant, il s’agit d’une ardoise assez habituelle – vous voyez une tablette, vous les avez toutes vues.

Les ardoises sont disponibles en blanc, noir ou vert, bien que le Pro n’obtienne pas ce dernier. Ils ont quatre haut-parleurs stéréo réglés par Dolby Atmos.

Performances, spécifications et caméras

Ce ne sont pas les appareils les plus puissants fonctionnant sous Android, mais ils sont proches.

Le Xiaomi Mi Pad 5 utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 860, tandis que le Pad 5 Pro monte jusqu’au Snapdragon 870 – les deux sont puissants, et bien qu’ils ne fournissent pas tout à fait la puissance de performance du Snapdragon 888 ou 888 Plus, vous pourriez pas remarqué dans l’utilisation quotidienne.

Le logiciel utilisé ici n’est pas tout à fait MIUI, le fork Android utilisé par les téléphones Xiaomi, mais ‘MIUI for Pad’, un fork de la fourchette dans l’esprit de l’iPadOS d’Apple.

(Crédit image : Xiaomi)

Les principaux changements ici semblent être une plus grande concentration sur le mode multitâche, avec un écran partagé facile ou des fenêtres d’application que vous pouvez faire glisser. Un centre de divertissement a également été présenté, mais à en juger par les choix d’applications, il pourrait s’agir uniquement de Chine.

L’ardoise fonctionne avec un stylet et un clavier folio, deux types de fans de tablettes accessoires seront bien familiarisés. Le premier est utilisé pour la prise de notes et les croquis, le second est un étui qui sert également de clavier que vous pouvez utiliser pour un mot facile En traitement.

Il y a quelques différences dans le département de la caméra. L’ardoise a un vivaneau avant de 8MP et arrière de 13MP, et sur le Pro, ce dernier est associé à un capteur de profondeur de 5MP. Sur la version 5G du Pro, la caméra arrière principale est en fait une 50MP.

Vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est un domaine où le modèle standard de la tablette est en fait préférable, mais pas de beaucoup.

Le Xiaomi Mi Pad 5 dispose d’un bloc d’alimentation de 8 720 mAh, tandis que le Pro le réduit à 8 600 mAh. Une différence de 120 mAh n’est pas beaucoup cependant, et pourrait ne pas être perceptible dans une utilisation quotidienne.

La charge est un domaine dans lequel le Pro gagne facilement, avec une alimentation filaire de 67 W. En comparaison, le Mi Pad 5 standard n’atteint que 33 W, ce qui est relativement lent, même s’il bat toujours la plupart des autres tablettes.