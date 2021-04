Priya Jayaraman quitte Saatchi & Saatchi Propagate; Charles Victor et Sabah Iqbal assignés à des rôles de direction

Charles Victor et Sabah Iqbal.

Priya Jayaraman a rendu ses papiers et fait ses adieux à Saatchi & Saatchi Propagate, a annoncé jeudi l’agence numérique. Reprenant les rênes, Charles Victor a été élevé au poste de chef de l’exploitation chez Saatchi & Saatchi Propagate et continuera à rapporter à Paritosh Srivastava, MD, L&K Saatchi & Saatchi. Dans son nouveau rôle, Victor sera responsable de la croissance de l’entreprise et de la direction stratégique de l’agence tout en continuant à être le directeur exécutif de L&K Saatchi & Saatchi. «Premièrement, nous ne pouvons pas remercier assez Priya pour l’immense héritage qu’elle laisse pour nous tous. Elle et l’équipe ont accompli beaucoup de choses en peu de temps sur le plan créatif et commercial, attirant un groupe enviable de marques partenaires autour de la cheminée Saatchi & Saatchi Propagate. Pour moi, il ne s’agit pas tant de prendre les rênes de Saatchi & Saatchi Propagate, mais de l’excitation d’aider nos partenaires à libérer la croissance et à offrir une création dynamique, diversifiée et perturbatrice dans le monde des plateformes », a déclaré Charles Victor.

Pour renforcer encore l’équipe, l’agence a également annoncé la nomination de Sabah Iqbal au poste de vice-président principal et chef de S&S Propagate. Elle relèvera de Charles Victor et jouera un rôle clé dans la croissance des affaires de l’agence. Iqbal rejoint l’agence après Digitas où elle était Senior VP – West and South et dirigeait certaines des marques clés de l’agence, notamment Puma, Hindustan Unilever, Nivea, Nissan, Mondelez, entre autres.

Charles Victor travaille chez LKSS depuis 15 ans, travaillant dans les domaines de la création, de la ligne principale et du numérique et a un mélange parfait de business, de créativité et de technologie pour affronter SSP, a déclaré Paritosh Srivastava, MD, L&K Saatchi & Saatchi. «Je tiens à remercier immensément Priya Jayraman pour sa contribution et son travail acharné pour faire de SSP une offre numérique puissante avec une empreinte nationale avec des clients partenaires et des talents incroyables. Je suis ravi de m’associer à Charles Victor et Sabah Iqbal dans le prochain chapitre de la croissance de l’agence », a-t-il ajouté.

Faisant partie du Groupe Publicis, Saatchi & Saatchi Propagate est une agence numérique spécialisée au service d’un large éventail de clients locaux et mondiaux, notamment MaxLife Insurance, Max Group, Scripbox, Practo, ESPN CricInfo, Embassy Springs, Revlon, Dailyhunt entre autres. Reconnue pour son esprit entrepreneurial, l’agence s’associe aujourd’hui à des clients réputés dans la rédaction de leurs parcours clients qui opèrent à l’intersection des médias, de la technologie et de la créativité.

Lire aussi: Le secteur de l’éducation enregistre une hausse de 23% des volumes publicitaires à la télévision entre janvier et mars 2021: TAM AdEx

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières actualités et mises à jour de la marque.